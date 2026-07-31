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Cod galben de caniculă și pericol de incendii pentru următoarele zile
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) avertizează că, în perioada 1–3 august se așteaptă temperaturi caniculare, iar în perioada 1–7 august se menține pericolul excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație. În acest context, instituția a emis cod galben.
În intervalul menționat, pe arii extinse, temperatura maxima a aerului va atinge valori de +33..+35°C, izolat de până la +36°C.
Ca urmare a deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate, este posibilă răspândirea rapidă a focului. Autoritățile recomandă prudență sporită și evitarea acțiunilor care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată.
Codul galben este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova.