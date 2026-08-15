Ion Ceban anunță că revine „de urgență” în țară și va fi supus unei intervenții chirurgicale la picioare

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că își întrerupe vacanța petrecută cu familia și revine de urgență în Republica Moldova, după ce a suferit un incident în urma căruia va avea nevoie de o intervenție chirurgicală la picioare.

Ceban a făcut anunțul într-o postare pe rețelele sociale, precizând că va reveni în țară cu o „cursă aeriană obișnuită” și că a decis să vorbească public despre situația sa pentru a evita „speculații și interpretări”.

„Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare”, a scris edilul.

Primarul a spus că nu dorește ca revenirea sa să fie însoțită de „poze făcute pe ascuns” sau de informații prezentate într-un mod exagerat.

„Vă asigur, sunt la fel de implicat și activitatea continuă, iar noi muncim exact ca și până acum”, a transmis primarul.

Edilul nu a oferit detalii despre incidentul care a dus la necesitatea intervenției chirurgicale și nici despre locul în care acesta a avut loc.