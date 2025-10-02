CEC a exclus „Inima Moldovei” din lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025

Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, a fost revocată, anunță CEC.

Decizia a fost aprobată urmare a informării de către Ministerul Justiției despre cererea de chemare în judecată împotriva formațiunii politice „Inima Moldovei”. Ministerul a solicitat și suspendarea temporară a activității formațiunii pe durata examinării cauzei și până la pronunțarea unei hotărâri pe fond, transmite CEC.

Curtea de Apel Centru a admis cererea Ministerului, iar Curtea Supremă de Justiției a menținut Încheierea Curții.

„În conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, pe perioada limitării activității partidului politic, acestuia îi este interzisă participarea individuală sau în comun la alegeri și referendumuri, producerea, furnizarea, distribuirea și difuzarea publicității politice, fondarea mijloacelor de informare în masă, organizarea întrunirilor, a mitingurilor, a demonstrațiilor, a pichetărilor și a altor acțiuni publice, folosirea tuturor tipurilor de depuneri bancare, cu excepția cazurilor când sunt necesare decontări cu contractanții, decontări aferente îndeplinirii contractelor individuale de muncă, decontări pentru repararea prejudiciilor cauzate prin acțiunile partidului politic, decontări pentru plata impozitelor, a taxelor și amenzilor”, se arată în comunicatul Comisiei.

Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în 6 localități: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.

Partidul „Inima Moldovei”, care a făcut parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu a participat nici la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată pe 26 septembrie, de membrii CEC, a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Proiectul a fost susținut de șase membri ai CEC, trei votând împotrivă.