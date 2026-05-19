CSM a admis candidaturile a două judecătoare care au examinat dosare de rezonanță, pentru Colegiul specializat anticorupție

Dosarele candidatelor înscrise în concursul pentru funcția de judecător în Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău au fost declarate admisibile, anunță marți, 19 mai, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

În cadrul ședinței, Plenul CSM a examinat admisibilitatea candidaturilor depuse pentru suplinirea funcției de judecător în Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău.

Urmare a examinării materialelor prezentate, cu 11 voturi pro și 0 voturi împotrivă ale membrilor prezenți, Consiliul a declarat admisibile candidaturile Lilianei Cușcă și Olgăi Bejenari, judecătoare în cadrul Judecătoriei Chișinău.

De asemenea, s-a dispus transmiterea materialelor către Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, în vederea evaluării performanțelor profesionale ale acestora.

Liliana Cușcă a fost magistrata care a examinat, alături de judecătorii Angela Catană și Alexandru Negru, dosarul „Frauda bancară”, episoadele în care sunt inculpați foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei, alți bancheri și oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Cușcă a fost numită în funcția de judecătoare în februarie 2022, după ce a fost selectată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în urma unui concurs la care s-au înscris aproape 100 de pretendenți. Anterior, aceasta a activat în calitate de lector universitar la Catedra Istoria Românilor, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, și în calitate de asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție.

Liliana Cușcă este una dintre cei nouă judecători desemnați, prin dispoziția din 20 februarie a președinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan, să examineze cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție.

Liliana Cușcă a instrumentat și unul dintre dosarele penale intentate pe numele lui Dragomir Popovici, șoferul care a provocat, pe 24 iulie 2023, un accident rutier pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul unei tinere de 29 de ani.

Olga Bejenari a acces în funcția de magistrată în decembrie 2014, iar la scurt timp, activitatea este întreruptă de un concediu pentru îngrijirea copilului. A revenit în funcție în februarie 2018. În toamna aceluiași an, în timp ce examina deja dosarul crimei de la Atrium, magistrata a decis să-și depună cererea de demisie, însă, la scurt timp, decide să o retragă.

Prin Hotărârea nr. 107/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătoarei Olga Bejenari, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte. Câteva luni mai târziu, în februarie 2020, Bejenari a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În februarie 2024, Olga Bejenari a fost desemnată printre judecătorii specializați în examinarea dosarelor de corupție și de confiscare a averii.

Judecătoarea Olga Bejenari a ajuns în atenția publică după ce i-a achitat pe învinuiții în dosarul omorului de la Atrium sau a luat decizia rejudecării dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce CSJ a respins solicitarea avocaților.

De asemenea, în mai 2023, Olga Bejenari l-a condamnat pe Gheorghe Begu la 3 ani și șase luni de închisoare, în cazul accidentului de la viaduct, în urma căruia tânăra Marcela Palade a rămas fără picioare. Ea a menționat că pedeapsa cerută de procurori, de patru ani și șapte luni de închisoare, a fost admisă parțial, pentru ca Gheorghe Begu „în termen de trei ani să întoarcă prejudiciul” cauzat tinerei.