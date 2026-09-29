CSJ respinge contestația unui procuror și menține decizia privind nepromovarea evaluării externe

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 29 septembrie, contestația procurorului Veaceslav Potînga împotriva hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) prin care acesta a fost declarat nepromovat al evaluării externe. Decizia a fost adoptată în unanimitate și este irevocabilă.

Potrivit deciziei, CSJ a menținut concluzia CSP privind necorespunderea lui Potînga criteriului de integritate financiară, în special în legătură cu achiziția unui imobil din Cricova în anul 2020. Instanța a considerat că circumstanțele tranzacției justifică concluzia că Roman Șoldan a acționat ca interpus în achiziția imobilului, în beneficiul procurorului.

Conform CSJ, în urma acestei tranzacții a fost stabilită o diferență negativă de 561 087 de lei între avere, cheltuieli și venituri, peste pragul de 234 de mii de lei prevăzut de lege pentru evaluarea externă. Instanța a constatat că doar această diferență este suficientă pentru nepromovarea evaluării.

Totodată, Curtea a precizat că diferența de 123 894 de lei stabilită pentru anul 2013 în legătură cu un apartament din Durlești nu mai este determinantă pentru soluție, întrucât soldul negativ din 2020 depășește singur pragul legal.

„Prin cumularea diferențelor de 123.894 de lei (pentru anul 2013) și 561.087 de lei (pentru anul 2020), raportul a stabilit o diferență totală negativă de 684.981 lei, care a depășit pragului de 234.000 lei prevăzut de art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023. (…) În ceea ce privește apartamentul din Durlești, diferența negativă reținută de Comisie pentru anul 2013 a fost de 123.894 de lei. Având în vedere soldul negativ înregistrat pentru anul 2020 (561.087 lei), completul este de acord cu CSP că excluderea soldului negativ pentru anul 2013 nu ar determina promovarea evaluării externe. Prin urmare, după menținerea soldului negativ pentru anul 2020, acest aspect devine neesențial și nu va fi analizat”, se arată în decizie.

Astfel, Curtea reține concluzia CSP privind necorespunderea reclamantului criteriului de integritate financiară în legătură cu achiziția imobilului din Cricova.

„Episodul apartamentului din Durlești nu este determinant pentru soluție. Argumentele reclamantului, apreciate în ansamblu, nu sunt suficiente pentru admiterea contestației, iar aceasta urmează a fi respinsă. COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI, respinge contestația depusă de Veaceslav Potînga împotriva hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor, din 08 iulie 2026. Decizia este irevocabilă”, a concluzionat completul în ședința din 29 septembrie.

Pe 22 mai, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Potînga nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus nepromovarea evaluării externe în cazul acestuia.

Ulterior, în ședința CSP din 8 iulie, cu votul tuturor celor nouă membri prezenți, a fost acceptat raportul și a constatat nepromovarea evaluării integrității de către Veaceslav Potînga. Acestuia i-a fost stabilită o interdicție de a ocupa funcții publice pentru cinci ani.

Veaceslav Potînga și-a început activitatea în cadrul organelor procuraturii în martie 2013, fiind numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Botanica, municipiul Chișinău.

Ulterior, prin ordinul procurorului general din iulie 2015, a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Trei ani mai târziu, a devenit procuror în Procuratura municipiului Chișinău.