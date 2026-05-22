Rapoarte de nepromovare în privința a trei procurori. Detalii din cariera acuzatorilor

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de verificare a integrității etice și financiare în cazul a trei procurori, cu rapoarte de nepromovare. Este vorba despre Eduard Varzar și Ghenadie Pîrlii de la Procuratura Generală (PG) a R. Moldova și Veaceslav Potînga, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

„În urma analizei, completele de evaluare au constatat că cei trei procurori nu întrunesc criteriile de integritate financiară prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și au propus nepromovarea evaluării externe în cazul acestora”, a precizat Comisia.

Eduard Varzar și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție, fiind numit în funcția de procuror în cadrul acestei instituții prin ordinul procurorului general din decembrie 2012.Ulterior, a ajuns adjunct interimar al procurorului Procuraturii Anticorupție. În august 2017, Eduard Varzar a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție.

În februarie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Eduard Varzar, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, în componența Grupului de monitorizare a implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025.

Ghenadie Pîrlii a devenit în 2010 procuror, șef-adjunct al Secției investigații financiar-economice din cadrul Procuraturii Generale. În 2014, a fost numit în funcția de șef-interimar al aceleiași secții.

În august 2016, a obținut fotoliul de șef-interimar al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Procuraturii Generale.

La 19 iulie 2017, Ghenadie Pîrlii numit în funcția de procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani.

Deține, din mai 2022, funcția de procuror pentru misiuni speciale.

Procurorul nu a promovat evaluarea integrității în cadrul concursului pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Veaceslav Potînga și-a început activitatea în cadrul organelor procuraturii în martie 2013, fiind numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Botanica, municipiul Chișinău.

Ulterior, prin ordinul procurorului general din iulie 2015, a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Trei ani mai târziu, a devenit procuror în Procuratura municipiului Chișinău.