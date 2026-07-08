VIDEO Ședința CSP: Consiliul a respins raportul de nepromovare a evaluării de către unul dintre adjuncții de la PA. Acesta urmează să fie reevaluat

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit miercuri, 8 iulie, în ședință pentru a examina șapte subiecte incluse pe ordinea de zi. CSP trebuia să examineze trei rapoarte ale Comisiei de evaluare a procurorilor care includ propuneri de nepromovare a evaluării, inclusiv în privința unui șef-adjunct de la Procuratura Anticorupție (PA).

UDATE 12:49 Ședința CSP s-a încheiat.

UPDATE 12:45 CSP a votat încetarea procedurii disciplinare inițiate în baza sesizării procurorului Pavel Guida împotriva inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor, Constantin Miron, pe motivul „lipsei comiterii abaterii disciplinare”.

UPDATE 12:33 Nicio persoană nu și-a depus candidatura la concursul inițiat prin hotărârea din 21 mai pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor. Astfel, CSP a prelungit termenul de depunere a dosarelor până la 31 iulie.

UPDATE 12:30 Candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției, în cadrul concursurilor anunțate prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 23 aprilie, vor fi intervievați în perioada 15-17 iulie.

UPDATE 12:20 Cei nou membri ai CSP au votat respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ion Pripa. Astfel, CSP a dispus reluarea procedurii de evaluare.

Motivul care a stat la baza nepromovării evaluării integrității desfășurate de Comisie a fost importul și utilizarea unui automobil cu destinație specială.

Ion Pripa a restituit în 2025 circa 203 mii de lei din împrumuturi

ZdG a scris anterior că Ion Pripa, adjunct al procurorului-șef al PA din noiembrie 2025, nu a făcut achiziții pe parcursul anului 2025. În total, pe parcursul anului 2025, procurorul a restituit circa 203 mii de lei din împrumuturile pe care le contractase anii trecuți, adică circa 17 mii de lei lunar.

În 2025, an în care a fost procuror în cadrul PA, Pripa a ridicat un salariu de circa 525 de mii de lei, adică aproape 44 de mii de lei lunar. Soția acestuia, care este angajată a Direcției Educație Tineret și Sport, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, a obținut un salariu de aproape 50 de mii de lei. Procurorul a declarat pentru 2025 o donație de 3165 de roni (peste 12 mii de lei, n.r.) de la Galina Boltinscaia, dar și alocații de stat pentru copii din România, în sumă de 7008 roni (aproape 28 de mii de lei, n.r.). Deși evaluat, nu a fost anunțată deocamdată decizia comisiei în privința integrității procurorului.

UPDATE 10:28 Cu votul tuturor celor nouă membri prezenți, CSP a acceptat raportul și a constatat nepromovarea evaluării integrității de către Veaceslav Potînga. Acestuia i-a fost stabilită o interdicție de a ocupa funcții publice pentru cinci ani.

Veaceslav Potînga

UPDATE 10:05 CSP examinează raportul de nepromovare emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința procurorului Veaceslav Potînga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău. Acesta a fost evaluat în virtutea funcției de procuror anticorupție deținută anterior.

În cadrul evaluării, Comisia a examinat două categorii de aspecte:

existența unei averi nejustificate de peste 684 de mii de lei, în anii 2013 și 2020;

implicarea în două cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în cauza Mașaev v. Republica Moldova, Curtea a oferit reclamantului 7500 de euro pentru prejudiciul moral și 1012 euro pentru costuri și cheltuieli, iar în cauza Mîțu v. Republica Moldova – Curtea a acordat reclamantei 4500 de euro pentru prejudiciul moral și 380 euro pentru costuri și cheltuieli, n.r.).



UPDATE 10:00 Ghenadie Pîrlii, în privința căruia Comisia de evaluare a procurorilor a emis un raport negativ în luna aprilie, a comunicat că nu se poate prezenta la ședința CSP și a cerut amânarea examinării raportului. Membrii Consiliului au admis cererea.

În decembrie 2024, procurorul din cadrul Procuraturii Generale nu a promovat evaluarea integrității pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.