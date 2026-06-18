Criza politică din România: Roberta Metsola a venit cu un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan

Roberta Metsola, șefa Parlamentului European, a dat joi un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. Mesajul oficialei europene a venit pe 18 iunie, chiar în ziua în care președintele Nicușor Dan a ajuns la Bruxelles, scrie G4Media.

„Mă bucur că am discutat în această după-amiază cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Am discutat despre prioritățile Europei, provocările globale cu care ne confruntăm și calea către o Europă mai puternică și mai rezilientă”, a scris Roberta Metsola pe X.

Good to speak with Romanian Prime Minister Ilie @Bolojan this afternoon.



We discussed Europe's priorities, the global challenges we face, and the path towards a stronger, more resilient Europe 🇪🇺🇷🇴 — Roberta Metsola (@EP_President) June 18, 2026

Roberta Metsola urma să viziteze România în mai și să participe la recepția oficială de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, dar a fost nevoită să-și reprogrameze vizita după ce președintele Nicușor Dan a anulat ceremonia – o premieră în istoria recentă.

Tot joi, 18 iunie, premierul Ilie Bolojan a primit un mesaj de susținere de la Manfred Weber, președintele Partidului Popular European.

Președintele Nicușor Dan se află joi la Bruxelles, unde participă la Consiliul European.

Criza politică în România vine după ce Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a căzut pe 6 mai 2026. Moțiunea de cenzură AUR-PSD a fost votată de 281 de deputați și senatori, cel mai mare număr din istoria Parlamentului României.

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iunie, că îl desemnează candidat la funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, a transmis HotNews.ro.

În dimineața zilei de duminică, 14 iunie, premierul interimar, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele României că încearcă să divizeze PNL, după ce Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă un „act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”.