Ilie Bolojan se întoarce de urgență în România după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Bolojan a ținut un discurs la Congresul PAS

Premierul interimar Ilie Bolojan a decis să se întoarcă de urgență în România după nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de prim ministru de către Nicușor Dan, potrivit surselor G4Media. Ilie Bolojan se află în vizită vizită în R. Moldova, participând la al IV-lea Congres al „Partidului Acțiune și Solidaritate” (PAS), unde va fi aleasă echipa de conducere a partidului pentru următorii 4 ani.

Acesta a ținut un discus în care a felicitat R. Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la UE, precizând că este „un pas corect”, și a dat asigurări că Partidul Național Liberal (PNL) din România, „indiferent unde va fi la guvernare sau în opoziție, va fi alături de R. Moldova”. Totodată, Ilie Bolojan și-a exprimat speranța că, „în 2028, R. Moldova va ajunge în marea familie europeană, alături de România”.

„Sunt aici în semn de respect pentru premierii R. Moldova cu care am lucrat, și domnul Alexandru Munteanu este aici de față și cu membrii Guvernului, cu care în acest an am mai urgentat rețelele electrice, am mai început capătul de autostradă de la Pașcani la Ungheni, am construit un pod, am simplificat procedurile, am făcut tot ce se poate pentru ca integrarea infrastructurii economică să se facă în așa fel încât să putem să susținem R. Moldova și să creăm într-adevăr poduri trainice de colaborare”, a declarat Ilie Bolojan.

În dimineața zilei de duminică, 14 iunie, premierul interimar, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele României că încearcă să divizeze PNL, după ce Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă un „act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Bolojan.

Adrian Ioan Veștea are 53 de ani, a fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație. El face parte din gruparea penelistă care încearcă să-l îndepărteze pe Bolojan de la conducerea PNL.

“Îmi asum această responsabilitate în aceasta criză politică. Vin dintr-un parcurs din PNL, am fost ministru la dezvoltare, primar și președinte de consiliu județean. Voi avea o politică axată pe finalizarea PNRR, OCDE si programul SAFE. Siguranța românilor este prioritatea mea. Sunt deschis sa discut cu partidele politice”, a spus Veștea.

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iunie, că îl desemnează candidat la funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, a transmis HotNews.ro.

Nicușor Dan a argumentat atunci că Tomac e independent și, în plus, „e o persoană cu experiența politică de a discuta cu fiecare partid, pentru consens”.

Criza politică în România vine după ce Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a căzut pe 6 mai 2026. Moțiunea de cenzură AUR-PSD a fost votată de 281 de deputați și senatori, cel mai mare număr din istoria Parlamentului României.