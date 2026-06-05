UPDATE Percheziții la o companie de construcții, cu evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei, inclusiv printr-o instituție mass-media. Ar fi avut peste 160 de angajați străini ilegali

Oamenii legii au desfășurat noi percheziții în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei de către o companie de construcții din R. Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media, conform unui comunicat de presă. În urma perchezițiilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal.

UPDATE 15:14 Reprezentanții companiei Braus Imobiliare SRL au comunicat că „nu este compania vizată în dosarul la care face referire articolul”.

Totuși, directorul tehnic al Braus, Vlad Neamțu, a confirmat că panoul informativ care apare în imaginile publicate de PCCOCS este de la un complex al companiei. „Sunt publicate pozele de la complexul nostru, numele administratorului și fondatorului pe nedrept. Este complexul nostru, dar nu suntem noi vizați în dosar”, a afirmat Neamțu, care nu a oferit mai multe detalii despre compania investigată de oamenii legii.

Astfel, reprezentanții Braus Imobiliare SRL au expediat redacției o solicitare de rectificare și au cerut să-i fie prezentate scuze publice.

„În articolul publicat la data de 5 iunie, redacția a comis o eroare prin identificarea companiei Braus Imobiliare SRL drept societatea implicată în dosarul penal privind presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani.



Precizăm că Braus Imobiliare SRL nu este compania vizată în cauza penală respectivă și nu are nicio legătură cu faptele investigate în cadrul acesteia”, a transmis compania.

UPDATE 11:45 Conform surselor ZdG, compania vizată este Braus Imobiliare, fondată de Alexandru Cecan și Grigore Țîrchi și condusă de ultimul. ZdG a contactat reprezentanții companiei, care ne-au cerut să revenim luni.

Știrea inițială:

Mai exact, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini (dintre care doar 8 erau angajați oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin, intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale.

„În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale”, notează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În cadrul perchezițiilor desfășurate cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații (INI) și angajaților „Fulger,” au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă (inclusiv în formă electronică), telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte a cetățenilor străini (Uzbekistan), precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate: peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.

Investigațiile penale continuă în acest dosar pornit în august 2025, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.