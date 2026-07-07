Un grup de 11 state membre NATO, inclusiv România, schimbă avioanele de supraveghere. O aeronavă costă până la 450 de milioane de dolari

Un grup de 11 state membre NATO, inclusiv România, a anunțat la Summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara, desfășurat pe 7 iulie, lansarea unui program comun pentru achiziția aeronavelor de supraveghere și control Saab GlobalEye. Acestea vor înlocui treptat actuala flotă de avioane-radar AWACS utilizată de NATO în Europa, potrivit unui comunicat al Alianței. Prețul final al contractului nu a fost încă stabilit, însă costul este estimat la între 400 și 450 de milioane de dolari pentru fiecare aeronavă, notează G4Media.

Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat în marja summitului NATO, și marchează lansarea unuia dintre cele mai importante proiecte de modernizare a capacităților de avertizare timpurie și supraveghere ale Alianței din ultimii ani.

Conform NATO, platforma GlobalEye va oferi capabilități avansate de monitorizare în mediul aerian, terestru și maritim, fiind concepută pentru a identifica amenințări moderne precum roiurile de drone, rachetele de croazieră și rachetele balistice.

Noua aeronavă este considerată un succesor modern pentru actualele avioane-radar Boeing E-3 Sentry, aflate în serviciu de mai multe decenii.

Deși este mai compactă decât AWACS-ul produs de Boeing, aeronava suedeză operează la altitudini mai mari, poate atinge viteze superioare și dispune de o rază operațională semnificativ extinsă, conform sursei citate.

Potrivit datelor prezentate în cadrul summitului, autonomia operațională este cu aproximativ 50% mai mare decât cea a actualei generații de aeronave-radar.

Directorul executiv al Saab, Micael Johansson, a declarat că livrările noilor aeronave către Alianță ar putea începe din 2030, dacă NATO va încheia rapid contractul cu compania, notează Sky News.

Micael Johansson a precizat în fața reporterilor de la Ankara că prețul final al tranzacției nu a fost încă convenit, dar a estimat că acesta se va situa între 400 și 450 de milioane de dolari pe avion.

La programul comun participă România, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia și Suedia.

NATO a descris proiectul drept „un exemplu de cooperare transatlantică, în care industria europeană și cea canadiană joacă rolul principal, beneficiind însă și de contribuții importante din partea companiilor americane”.

În paralel cu acest program, alte opt state membre au lansat o inițiativă separată pentru dezvoltarea unor capabilități naționale de avertizare timpurie și supraveghere.

Achiziția noilor aeronave face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri adoptate la summitul de la Ankara, care vizează întărirea capacităților de apărare și descurajare ale NATO într-un context de securitate tot mai complex, notează jurnaliștii de la Ankara.