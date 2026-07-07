O femeie din R. Moldova a devenit victima traficului de persoane, fiind constrânsă să presteze servicii sexuale în Grecia. În cadrul operațiunii internaționale „Global Chain” a fost inițiată o investigație

O femeie a devenit victima traficului de persoane, fiind constrânsă să presteze servicii sexuale. La mai puțin de o săptămână de la plecare, victima a fost localizată de polițiștii moldoveni, iar prin cooperare internațională i-a fost asigurată protecția necesară și repatrierea în siguranță în R. Moldova, informează Inspectorarul General al Poliției (IGP).

Conform IGP, în cadrul operațiunii internaționale „Global Chain”, investigația a fost inițiată de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Direcția Cooperare Polițienească Internațională a IGP, INTERPOL și Europol.

Oamenii legii scriu că femeia din R. Moldova a fost racolată prin intermediul rețelelor de socializare, fiind atrasă cu o presupusă oportunitate de întâlnire în Grecia.

„În prezent, suspectul principal este dat în urmărire. Totodată, autoritățile continuă cooperarea cu partenerii externi, existând suspiciuni privind implicarea unei rețele internaționale de proxenetism. Poliția Republicii Moldova continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și pedepsirea acestora conform legii”, se arată în comunicatul de presă emis de IGP.

Date de la INTERPOL

Conform INTERPOL, o acțiune internațională coordonată împotriva traficului de persoane a dus la identificarea a 2070 de victime, arestarea a 1024 de suspecți și lansarea a 465 de anchete.

Operațiunea „Global Chain”, desfășurată între 8 și 12 iunie, a reunit forțe de ordine din 59 de țări din Africa, America, Asia și Europa într-un efort specific împotriva rețelelor de trafic implicate în exploatare sexuală, muncă forțată și criminalitate, precum și cerșetorie constrânsă.

Operațiunea, condusă de autoritățile din Austria și România și coordonată de INTERPOL, Europol, Frontex și Ameripol, a dus la 334 de arestări pentru infracțiuni de trafic de persoane și 690 pentru infracțiuni conexe.