Consultări la Cotroceni privind desemnarea unui candidat la funcția de premier: Partidele i-au transmis președintelui punctul de vedere privind noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a avut luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcția de premier care să formeze noul Executiv, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Bolojan, transmite Agerpres.

La final, Nicușor Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate din partea acestora în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” și propuneri „viabile”.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a subliniat președintele României.

Șeful statului a discutat pe parcursul zilei cu reprezentanți ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, minorităților naționale, S.O.S. România și POT.

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunțat că își asumă guvernarea, dar a vorbit și despre alegeri anticipate.

PNL nu își mai dorește o guvernare alături de PSD, iar USR a anunțat că va intra în opoziție, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern. UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliții de guvernare.

După consultări, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său respinge varianta unui Guvern condus de Ilie Bolojan.

„Urmare a acelei consultări interne, nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta nu au spus doar membrii PSD, Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari”, a arătat el.

AUR i-a transmis șefului statului, prin vocea președintelui formațiunii, George Simion, că își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare și de a scoate România din criză.

„Suntem al doilea partid politic din Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură”, a afirmat Simion, după discuțiile cu Nicușor Dan.

În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție, a fost mesajul transmis de liberali președintelui Nicușor Dan.

„Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de PSD. Cu sprijinul AUR, practic, a căzut Guvernul din care a făcut parte și PSD. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior. PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va regăsi și PSD”, a declarat președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat că, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern, USR va intra în opoziție.

Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele Guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă – este de părere președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a arătat că este nevoie de o analiză a activității coaliției de guvernare de până la moțiunea de cenzură, militând pentru o reconstrucție a alianței în jurul unui nucleu PNL – PSD.

Președinta S.O.S. România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a susținut că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările cu partidele parlamentare, iar președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a spus că formațiunea pe care o conduce va sprijini orice formulă prooccidentală de guvernare.