Strategia AUR după demiterea Guvernului Bolojan. George Simion: „Suntem dispuși să intrăm la guvernare”

Președintele partidului extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion a anunțat că partidul său este dispus să intre la guvernare și să corecteze erorile guvernării precedente, însă numai dacă partidul său va da premierul, potrivit HotNews.

„Suntem în punctul în care acest guvern a căzut. Mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR care nu au trădat. Plimbându-mă pe stradă, mă întâlneam cu cetățeni care ne zâmbeau și ne felicitau. Am primit felicitări din mediul politic internațional, din Turcia, Italia, Polonia și SUA. Suntem dispuși să intrăm la guvernare și să corectăm erorile comise de guvernarea celor patru partide (…) atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul”, a declarat George Simion.

Acesta a precizat însă că Partidul Social Democrat (PSD), ca primul partid ca pondere în Parlament, este îndreptățit la prima nominalizare a unui candidat de premier.

Simion s-a arătată nemulțumit de faptul că președintele Dan a anunțat că vor exista „discuții informale” cu partidele înainte de consultările oficiale, motiv pentru care AUR ia în calcul să nu participe la consultări.

„Nu vom fi idioți utili ca să mimeze Nicușor Dan consultările”, a spus președintele AUR.

De asemenea, Simion s-a arătat nemulțumit de formularea „termen rezonabil” folosită de către președintele Nicușor Dan pentru instalarea unui nou cabinet.

„Atragem atenția că nu este ceva foarte clar. Când spune timp rezonabil poate să însemne jumătate de an, un an. A promis un raport despre anularea alegerilor, nu a prezentat nimic nici după un an. Nu putem rămâne cu Ilie Bolojan pe termen nedeterminat”, a mai spus liderul AUR.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, în urma adoptării moțiunii de cenzură PSD-AUR, intitulată „Stop planului Bolojan”. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi din cele 285 valabil exprimate, cu mult peste pragul minim necesar, de 233 de voturi „pentru”.

Chiar dacă guvernul Bolojan a picat, acesta va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze Guvernul.

În prima apariție publică după demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că va începe discuțiile cu partidele, la finele cărora România va avea un nou guvern pro-occidental.