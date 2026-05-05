Nicușor Dan, primul anunț după căderea Guvernului Bolojan: „Vom avea un nou guvern, pro-occidental, într-un timp rezonabil”
Președintele României Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută, marți seara, la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern, mai întâi la nivel informal, apoi prin întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor. Președintele a exclus varianta unor alegeri anticipate, scrie HotNews.
A fost prima ieșire publică a președintelui după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură AUR – PSD.
Nicușor Dan a spus că demiterea guvernului „nu este un moment fericit” pentru România, însă aceasta rămâne un stat stabil, cu instituții care funcționează.
Președintele a menționat că există consens între partidele pro-europene pe mai multe direcții mari: aderarea la OCDE, implementarea programelor SAFE și PNRR și menținerea direcției europene.
Nicușor Dan a spus că discuțiile sale se vor derula în două etape. Mai întâi, vor exista discuții informale, iar după ce se vor contura pozițiile partidelor, acestea vor fi chemate la Cotroceni pentru consultările formale. Președintele a mai spus că varianta alegerilor anticipate este exclusă.
„Nu este un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României: există consens pe direcția pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe ținta de buget pe 2026, există consens pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare ale acestor programe.
Chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde prin SAFE, ca dovadă a acestui consens.
Începem consultările. Voi începe discuții informale și când pozițiile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului, și mai ales de corupție, de viața de zi cu zi și o să le am în vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate și, subliniez, la finalul negocierilor, vom avea un guvern pro-occidental.
Cu calm, vom trece prin asta”, a declarat președintele român.