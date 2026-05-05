Nicușor Dan, primul anunț după căderea Guvernului Bolojan: „Vom avea un nou guvern, pro-occidental, într-un timp rezonabil”

Președintele României Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută, marți seara, la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern, mai întâi la nivel informal, apoi prin întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor. Președintele a exclus varianta unor alegeri anticipate, scrie HotNews.

A fost prima ieșire publică a președintelui după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură AUR – PSD.

Nicușor Dan a spus că demiterea guvernului „nu este un moment fericit” pentru România, însă aceasta rămâne un stat stabil, cu instituții care funcționează.

Președintele a menționat că există consens între partidele pro-europene pe mai multe direcții mari: aderarea la OCDE, implementarea programelor SAFE și PNRR și menținerea direcției europene.

Nicușor Dan a spus că discuțiile sale se vor derula în două etape. Mai întâi, vor exista discuții informale, iar după ce se vor contura pozițiile partidelor, acestea vor fi chemate la Cotroceni pentru consultările formale. Președintele a mai spus că varianta alegerilor anticipate este exclusă.