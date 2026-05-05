ULTIMA ORĂ România: Parlamentul a votat moțiunea de cenzură. Guvernul Bolojan a fost demis

Parlamentul României a votat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat (PSD) și partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, Guvernul Bolojan a fost demis.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, fiind adoptată „cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului” din România. Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că Guvernul este demis. Acest lucru va fi transmis președintelui României pentru a desemna un alt candidat de premier. Până la numirea unui nou Guvern, Cabinetul demis îndeplinește actele administrative, scrie G4Media.

Audiat în Parlament, Ilie Bolojan a numit moțiunea „mincinoasă, cinică și artificială”.

„Se bazează pe date care nu sunt reale și pare că a fost scrisă de oameni care parcă nu au fost la guvernare. E cinică, pentru că nu ține cont de contextul dificil”, a declarat el.

Votul s-a exprimat cu bile: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă înseamnă vot împotrivă. Votul nul este dacă ambele bile sunt introduse în urna albă, potrivit G4Media.

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat pe 27 aprilie că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.