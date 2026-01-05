655 de diplome ale tinerilor din regiunea transnistreană au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova. Uniunea Europeană rămâne principala destinație

Pe parcursul a aproape 8 ani, 655 de diplome de model neutru ale căror posesori sunt tineri din regiunea transnistreană, au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a celor agreate prin Decizia protocolare „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană” din 25 noiembrie 2017, anunță Biroul politici de reintegrare.

Procedura de apostilare nu semnifică recunoașterea statutului unei diplome, ci constituie o formalitate administrativă prin care se confirmă autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului, precum și veridicitatea sigiliului sau a ștampilei aplicate pe document, pentru o altă instituție din afara țării.

Potrivit Biroului politici de reintegare, Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotarele țării pentru tinerii din regiunea transnistreană, fiind urmată de Statele Unite ale Americii, Israel și Marea Britanie.

Sursa: gov.md

Această procedură de apostilare permite utilizarea diplomei pe teritoriul statelor părți la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, convenție intrată în vigoare pentru Republica Moldova la 16 martie 2007.

În cazul statelor care nu sunt părți la Convenția de la Haga (de exemplu, Emiratele Arabe Unite) sau al celor care au formulat obiecții față de aderarea Republicii Moldova la această convenție (de exemplu, Republica Federală Germania), este aplicabilă procedura de supralegalizare a diplomelor.