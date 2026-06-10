Crimeea, aflată sub control rusesc, se confruntă cu o penurie de combustibil, după ce Ucraina a lansat noi atacuri cu drone

Locuitorii din Crimeea, aflată sub control rusesc, s-au confruntat miercuri cu raționalizarea benzinei, după ce atacurile cu drone ucrainene au limitat aprovizionarea din Rusia, a declarat un martor al agenției Reuters.

La mai bine de patru ani de la invazia Ucrainei din 2022, Rusia se confruntă cu atacuri ucrainene aproape zilnice asupra infrastructurii sale petroliere, în timp ce sancțiunile occidentale au făcut ca exporturile de țiței să devină mai costisitoare, pe fondul continuării propriilor atacuri asupra Ucrainei.

Problemele energetice ale Crimeii au survenit pe fondul unei noi serii de atacuri ucrainene desfășurate pe timp de noapte împotriva unor ținte energetice și militare din mai multe regiuni rusești, situate la sute de kilometri distanță de linia frontului din estul Ucrainei.

Unele dintre atacurile cu drone ale Ucrainei s-au concentrat asupra celor două artere principale de aprovizionare a Crimeii – prin regiunile din sud-estul Ucrainei aflate sub control rus sau prin Strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de peninsula Taman din Rusia.

Un martor al Reuters a declarat că, în ultimele zile, în unele magazine s-au înregistrat penurii de zahăr și s-au impus limite la achiziționarea a mai mult de 5 kg de hrișcă, un aliment de bază în Rusia, dar că rafturile erau acum aprovizionate și nu existau semne de panică.

Un martor al agenției Reuters a declarat că s-au format cozi la benzinării, unde se aplica o limită de 20 de litri pe persoană, iar pentru achiziții se eliberau coduri QR legate de numerele de înmatriculare.

„Limita de 20 de litri este încă în vigoare”, a declarat pe Telegram Mihail Razvojaiev, guvernatorul Sevastopolului numit de Rusia.

„Fac apel la șoferii care merg astăzi să alimenteze: înainte de a merge la benzinărie, verificați disponibilitatea combustibilului”, a spus acesta,

În cadrul celor mai recente atacuri ucrainene, dronele au lovit un muzeu istoric din Sevastopol, au declarat miercuri autoritățile locale, care au redus numărul trenurilor care circulă pe timp de noapte.

Armata ucraineană și președintele Volodimir Zelenskiy au declarat că Ucraina a lovit peste noapte o serie de ținte militare și energetice din diverse regiuni rusești, ca parte a eforturilor sale de a limita capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Zelenski a declarat că rachetele de croazieră „Flamingo”, fabricate în Ucraina, au lovit o fabrică militară din orașul Ceboksari, situat în regiunea Volga – la aproximativ 600 km est de Moscova –, care aprovizionează armata rusă cu componente pentru dronele și rachetele sale.

Armata ucraineană a declarat că fabrica VNIIR-Progress din Cheboksari producea sistemul de navigație Kometa, un echipament cheie utilizat de dronele și rachetele rusești pentru a evita bruiajul semnalelor ucrainene.

Reuters a putut confirma miercuri imaginile de pe rețelele sociale care arătau fum negru ridicându-se de la un amplasament din Cheboksari, pe baza clădirilor, a semnalizării și a stâlpilor de utilități care se potriveau cu imaginile din arhivă și cu cele din satelit.

Zelenski a declarat că Ucraina a lovit și rafinăria de petrol Kuibishev din regiunea Samara, situată la peste 900 km de linia frontului.

Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat că a lovit două stații de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, la nord-est de Moscova. Guvernatorul regional a declarat că două instalații industriale au luat foc în urma unui atac cu drone.

Armata ucraineană a declarat că a lovit petrolierul West Horizon în Marea Neagră, pe care l-a descris ca făcând parte din „flota fantomă” a Rusiei, care încearcă să evite sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de energie.