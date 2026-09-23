Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis către CSM rapoartele pozitive în privința a două magistrate de la Judecătoria Chișinău

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis pe 23 septembrie Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele privind evaluarea judecătoarelor Alina Gorceac și Viorelia Grigoraș, de la Judecătoria Chișinău, cu propunerea de promovare a evaluării externe de către acestea.

Cele două judecătoare au fost evaluate în legătură cu activitatea desfășurată în complete care au examinat cauze de corupție și conexe corupției.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, analiza informațiilor relevante nu a ridicat dubii privind integritatea financiară sau etică a acestora. În cadrul audierilor, ambele au confirmat corectitudinea și veridicitatea informațiilor prezentate în procesul de verificare, fără a fi necesare clarificări suplimentare.

CSM urmează să examineze rapoartele și să decidă asupra acceptării sau respingerii acestora.

Viorelia Grigoraș activează de aproximativ 30 de ani în sistemul judecătoresc, dintre care 17 ani în funcția de judecătoare.

Gorceac deține funcția de vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău din 29 iulie 2026.

În luna septembrie, magistrata a primit pentru examinare dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon în preluarea ilegală a circa 43% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 milioane de lei.