Încă o judecătoare a fost audiată în procesul de evaluare externă

Viorelia Grigoraș, magistrată la Judecătoria Chișinău, a participat la audiere în procesul de evaluare externă, anunță Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Aceasta a fost audiată în cadrul completului F al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

Potrivit Comisiei, audierea face parte din procesul de evaluare externă a judecătorilor din completele anticorupție.

În fața completului F, judecătoarea a confirmat că informațiile furnizate pe parcursul procesului de verificare rămân corecte, veridice și actuale.

„În cuvântul său final, Viorelia Grigoraș a menționat că procedura de evaluare externă este legală și obligatorie și că și-a asumat parcurgerea acesteia, chiar dacă procesul a fost unul complex și deloc ușor”, se arată în comunicatul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

Viorelia Grigoraș activează de aproximativ 30 de ani în sistemul judecătoresc, dintre care 17 ani în funcția de judecătoare.