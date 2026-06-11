Cod portocaliu de instabilitate atmosferică în anumite zone ale țării, valabil pentru 11 și 12 iunie

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru anumite zone ale țării. Fenomenul va începe joi, 11 iunie și este valabil până vineri seară, 12 iunie 2026.

Codurile de instabilitate atmosferică sunt valabile începând de joi, 11 iunie 2026, ora 15:30 – și sunt valabile până vineri, 12 iunie 2026, ora 21:00, pe întreg teritoriul țării.

Cod Portocaliu:

„În zonele vizate, vor cădea averse foarte puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 50–79 l/m²”, potrivit AMM.

Conform hărții prezentate, sub cod portocaliu se află raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Nisporeni, Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan-Vodă, precum și zona Tiraspol.

Cod Galben:

„Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s”, mai atenționează AMM.

Pe de altă parte, sub cod galben sunt vizate municipiile Chișinău și Bălți, regiunea UTAG, alături de raioanele Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Sîngerei, Fălești, Telenești, Ungheni, Călărași, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Cimișlia, Basarabeasca și Taraclia.

Sursa: SHS

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a situațiilor de risc:

evitați deplasările în timpul furtunilor, în special în zone deschise;

nu vă adăpostiți sub copaci bătrâni, piloni electrici sau construcții deteriorate;

evitați atingerea firelor electrice căzute la pământ;

sistați activitățile în aer liber în timpul descărcărilor electrice;

nu traversați prin apă acumulată pe carosabil sau în apropierea canalelor de scurgere;

parcați autovehiculele în locuri sigure, departe de copaci și panouri publicitare;

închideți geamurile și ușile locuințelor pentru a preveni pătrunderea apei și a curenților puternici de aer;

deconectați aparatele electrice în cazul descărcărilor electrice intense;

supravegheați permanent copiii și evitați aflarea acestora în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice.

Totodată, autoritățile publice locale și gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și inundațiilor locale.