Ministerul Sănătății, după moartea unui copil de cinci ani: „Varicela nu este întotdeauna o boală ușoară”

Ministerul Sănătății atenționează asupra riscului complicațiilor severe ale varicelei și a importanței adresării precoce la medic. Mesajul a fost publicat joi, 11 iunie, după ce un copil în vârstă de 5 ani, internat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, a decedat.

Potrivit informațiilor prezentate de instituția medicală, la care a făcut referire Ministerul Sănătății într-un răspuns pentru ZdG, copilul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie. Acesta a fost adus de părinți la spital în stare extrem de gravă, după cinci zile de la debutul bolii, pe 7 iunie, la ora 11:15. În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul I și edem cerebral de gradul III. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi, la ora 12:32.

Conform comunicatului de presă emis de Minister, varicela (vărsatul de vânt) este una dintre cele mai frecvente boli infecțioase ale copilăriei. În R. Moldova, anual sunt înregistrate mii de cazuri, iar morbiditatea depășește 380 de cazuri la 100 de mii de locuitori.

Evoluția obișnuită a bolii

Varicela este o infecție virală extrem de contagioasă, transmisă pe cale aerogenă cu o perioadă de incubație de 10 – 21 de zile.

Boala debutează frecvent prin febră, stare generală alterată, oboseală, diminuarea poftei de mâncare. Erupția cutanată reprezintă adesea primul semn al bolii și evoluează caracteristic în mai multe etape: pete roșii (macule), papule, vezicule cu lichid clar și cruste.

Elementele eruptive apar în valuri succesive timp de câteva zile. Boala se remite în aproximativ 7 – 10 zile.

Particularitățile evoluției clinice

Autoritățile subliniază că, „deși în majoritatea cazurilor evoluează favorabil, varicela nu trebuie considerată o boală banală”. Evoluția clinică poate deveni imprevizibilă, iar complicații severe, inclusiv neurologice, respiratorii și infecțioase, pot apărea inclusiv la copii anterior sănătoși, iar „severitatea bolii nu poate fi apreciată cu certitudine în primele zile de la debut”.

Numărul redus de vezicule, febra moderată sau starea generală aparent satisfăcătoare nu exclud apariția ulterioară a unor complicații severe. Din acest motiv, orice caz de varicelă necesită evaluare medicală și supraveghere clinică pe parcursul evoluției bolii.

„Autotratamentul, administrarea medicamentelor fără recomandare medicală sau amânarea solicitării asistenței medicale pot întârzia recunoașterea unor complicații potențial severe”, atenționează Ministerul.

Complicațiile pot apărea și la copii anterior sănătoși

Virusul varicelo-zosterian nu afectează doar pielea. În timpul infecției pot fi afectate sistemul nervos central, aparatul respirator, sistemul cardiovascular, ficatul și alte organe.

Complicațiile descrise cel mai frecvent includ:

encefalita;

meningita;

ataxia cerebeloasă;

convulsiile;

pneumonia;

infecțiile bacteriene severe ale pielii și țesuturilor moi;

septicemia;

miocardita;

hepatita;

trombocitopenia;

formele hemoragice de varicelă.

O atenție deosebită necesită complicațiile neurologice. Encefalita variceloasă reprezintă una dintre cele mai severe complicații și poate evolua rapid către afectare neurologică majoră, comă și deces. Alte manifestări neurologice includ meningita, cerebelita și ataxia cerebeloasă.

„Este important de subliniat că asemenea complicații pot apărea la copii fără boli cronice cunoscute și fără semne evidente de gravitate în primele zile ale bolii”, a comunicat Ministerul.

Grupuri cu risc crescut

Riscul de evoluție severă este mai mare la sugari, adolescenți și adulți, gravide, pacienți cu boli oncologice, copii cu imunodeficiențe și la npersoane aflate în tratament cu corticosteroizi sau alte medicamente imunosupresoare. Totuși, prezența factorilor de risc nu este obligatorie pentru dezvoltarea complicațiilor severe, acestea fiind descrise și la copii anterior sănătoși.

Semne de alarmă care impun evaluare medicală urgentă

Solicitarea imediată a asistenței medicale este necesară în cazul apariției următoarelor manifestări:

somnolență accentuată;

dificultăți de trezire;

confuzie sau modificări de comportament;

convulsii;

mers nesigur sau tulburări de echilibru;

cefalee intensă;

vărsături repetate;

dificultăți de respirație;

dureri toracice;

febră persistentă sau reapărută după o perioadă de ameliorare;

refuzul lichidelor;

semne de deshidratare;

agravarea rapidă a stării generale;

înroșirea accentuată, tumefierea, durerea sau supurația leziunilor cutanate.

Măsuri de prevenire și control al transmiterii

Varicela este una dintre cele mai contagioase infecții virale ale copilăriei. Limitarea transmiterii infecției presupune: izolarea persoanei bolnave, evitarea contactului cu persoane receptive la infecție, aerisirea regulată a încăperilor, evitarea contactului cu gravide, nou-născuți și persoane imunocompromise.

În numeroase țări ale lumii, vaccinarea împotriva varicelei este inclusă în programele naționale de imunizare și reprezintă o metodă eficientă de prevenire a îmbolnăvirii.

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