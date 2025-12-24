Circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea PMAN. Precizările RTEC

În perioada 24 și 25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, așa cum a fost stabilit anterior, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

„Personalul liniar este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare despre traseul rutelor de transport public. Sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începând cu ora 17”, anunță RTEC.

Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.