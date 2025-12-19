Ce poți face la Târgul de Crăciun din centrul capitalei și cât costă serviciile oferite? Reportaj ZdG

Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a unit în perioada sărbătorilor de iarnă mai mulți producători locali, meșteri populari care-și prezintă serviciile și produsele autohtone și diverși agenți economici.

În timp ce unii dintre ei afirmă că prețurile pe care le propun sunt aceleași ca și în magazinele pe care le gestionează în afara Târgului, în unele căsuțe, acolo unde se comercializează produse alimentare, prețurile pot bate la buzunar: până la 50 de lei pentru un pahar cu vin fiert, 30 de lei pentru o porție de salată de legume sau 70 de lei pentru 100 de grame de frigărui. Dincolo de atmosfera sărbătorilor, participanții au relatat pentru Ziarul de Gardă despre cheltuieli, condiții de lucru și sprijinul oferit de autorități în cadrul organizării târgului.

Autoritățile municipale NU au răspuns la o solicitare a ZdG privind cheltuielile din acest an suportate de Primărie pentru organizarea târgului de Crăciun, deși termenul legal pentru oferirea unui răspuns a expirat.

„Banii sunt pe ultimul loc”. Prima participare la târg

Victoria Rusnac, este producător local și fondatoarea unei întreprinderi care produce și comercializează miere. Participă pentru prima dată la Târgul de Crăciun din PMAN și menționează că scopul ei este de a obține vizibilitate și de a face lumea să cunoască activitatea și produsele ei.

„Am vrut să particip ca să-mi scot în evidență produsele mele. Banii sunt pe ultimul loc. Am depus o cerere la Camera de Comerț (Camera de Comerț și Industrie, n.r.), unde am expediat toate certificatele, extrasele, adeverințele medicale. Am fost selectată după actele întreprinderii mele, dar și prezența certificatelor necesare, care corespund cerințelor naționale”, ne povestește Victoria despre procesul de selecție din acest an.

Victoria relatează că nu a mărit cu niciun leu valoarea produselor ei și toate produsele expuse pe tejghea au același preț ca și de pe site-ul întreprinderii. Fiind primul an în cadrul târgului, nu este în totalitate informată cu privire la taxa de participare sau alte cheltuieli care vor surveni pe parcurs, cu toate astea este conștientă că acestea vor urma.

Frigul, o provocare pentru participanții de la târg

Produsele Victoriei poartă logotipul denumit „Honey House”. Fiind zilnic în cadrul târgului, soțul îi este de mare ajutor. El se ocupă de livrarea mărfii, transportarea produselor în magazine, dar și în cadrul târgului. Totuși, frigul de afară este un mare dezavantaj, de aceea, pentru a se încălzi, Victoria a procurat un încălzitor cu aer.

„Stau și în frig, am un cămin aici care suflă aer, dar oricum. Căminul este unul micuț și este cumpărat de mine. Fiecare își face condițiile cum vrea, din 10 căsuțe, poate una are cămin. Pentru amenajarea căsuței nimic nu am cheltuit, ghirlandele și luminițele sunt de acasă, le-am amenajat frumos, 120 lei a costat căminul și gata”, ne-a comunicat Victoria.

7 căsuțe pentru Uniunea Meșterilor Populari

Ludmila Gîrlovan, vicepreședinta Uniunii Meșterilor Populari din Moldova participă la târgul de Crăciun chiar de la prima sa ediție. Aceasta a oferit pentru ZdG mai multe detalii legate de căsuțele oferite de municipalitate pentru ediția din acest an a târgului. În fiecare an, Primăria mun. Chișinău alocă un anumit număr de căsuțe pentru Uniunea Meșterilor, iar anul acesta s-au oferit șapte.

Totuși, în contextul anilor precedenți, Ludmila a mărturisit că „a fost un moment, acum cred că 2 ani când nouă ne-au dat doar 3 căsuțe, a fost foarte greu ca sa repartizam aceste căsuțe, a fost chiar dificil. La un moment dat eu fiind pe a 4-a parte a căsuței, am renunțat. Am stat doar 3 zile și am zis că nu pot sta într-un picior într-o căsuță acolo și am renunțat”.

Marc, un vizitator a târgului, ne-a vorbit despre faptul că, anul acesta a reușit să facă deja toate cumpărăturile de sărbători pentru cei apropiați, și că, pentru prima dată a„întâlnit meșteri din mai multe raioane: Anenii Noi, Bălți. Dacă s-ar organiza mai multe căsuțe, oamenii ar cunoaște mai mulți meșteri”, a recomandat acesta.

Ce spun participanții cu experiență despre costuri

Decizia Consiliului Municipal Chișinău din data de 19 decembrie 2024, cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2025, a adus la cunoștință taxele impuse participanților la târgul din acest an. Astfel, toți participanții la ediția 2025 ai târgului de Crăciun au o taxă de înscriere, de ea fiind scutiți doar meșterii populari.

Totuși, chiar dacă meșterii populari nu achită taxa de înscriere, aceștia, ca și restul participanților, nu sunt scutiți de alte cheltuieli. Ludmila Gîrlovan, vicepreședinta Asociației Meșterilor Populari, ne spune că se plătește „deservirea sau taxa de salubritate, pe care toată lumea o achită. Cu cei de la autosalubritate se încheie un contract separat, cu cei de la energia electrică la fel, fiecare ce consumă aceia achită. La meșteri avem un încălzitor și lumina pe care o avem în căsuță”.

Despre târg

Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale este deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00, cu program prelungit în zilele de 24 decembrie, 6 ianuarie și 31 decembrie. El va funcționa până la data de 18 ianuarie 2026.

Pe lângă căsuțele unde-și vând produsele meșteri populari sau diverși producătorii locali, vizitatorii pot găsi aici atât o zonă de distracție, cât și spații dedicate copiilor și celor care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor.

Distracții pentru toate vârstele

La târg funcționează un patinoar, gestionat de SRL „Gabibos”. Conform datelor publice, firma este fondată de Mariana Carabadjac, fiind fondată încă în 2007. În total cursa durează 40 de minute, iar 10 minute sunt alocate pentru schimbul încălțămintei speciale. Pentru copiii de până la 7 ani costul este 70 lei, pentru adulți – 150 lei.

Tot aici găsiți o roată panoramică, unde un bilet costă 70 de lei de persoană, dar și un carusel de tip extreme, la prețul de 120 de lei pentru circa 3-4 minute de distracție. Acestea sunt administrate de firma „Aventura Ideală” SRL, fondată de Vasile Petrov.

Unul dintre punctele destinate copiilor este Casa lui Moș Crăciun, Pe toată perioada târgului, toți copiii sunt așteptați cu diverse activități supravegheate. Toți oaspeții târgului pot face fotografii în căsuță, iar accesul este gratuit.

Glintwein-ul – „vedeta” târgului

Pe lângă activități, vizitatorii pot găsi mai multe locuri din cadrul târgului unde pot servi băuturi diverse și mâncare. Oferta este una variată, de la gogoși și plăcinte, până la frigărui, cârnați și cea mai cunoscută băutură de iarnă, glintwein-ul. Prețurile pot bate la buzunar.

Iată câteva prețuri orientative:

– Vin fiert / glintwein: 30–50 lei

– Plăcinte: 25–50 lei, în funcție de umplutură (cartofi, carne, pui etc.)

– Frigărui: 70 lei / 100 g

– Mici: 60 lei / 100 g

– Cârnați: 60 lei / 100 g

– Salată de legume: 30 lei/ 100 g

La 9 decembrie, ZdG a remis o solicitare de informații despre cheltuielile suportate de Primăria mun. Chișinău pentru organizarea pomului și a Târgului de Crăciun din centrul capitalei, dar instituția nu a oferit un răspuns până la vineri, 19 decembrie, deși termenul legal e de 10 zile calendaristice.

Inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun din acest an a avut loc vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16.00. Târguri tematice sunt deschise în toate sectoarele orașului Chișinău, programul evenimentelor și activităților tematice poate fi urmărit pe site-ul https://craciun.chisinau.md/.

Cătălina Vasilian, stagiară ZdG