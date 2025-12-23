Circulația transportului public va fi sistată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în Ajunul Crăciunului

În perioada 24 – 25 decembrie, între orele 13:00 – 5:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzii Alexandru Pușkin și strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, anunță marți, 23 decembrie, Primăria municipiului Chișinău.

Potrivit unui comunicat, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural – artistice dedicate Ajunului Crăciunului pe stil nou în Piața Marii Adunări Naționale.

Astfel, în perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate pe străzile adiacente:

Troleibuzele nr. 1 , 5 , 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur;

, , și vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur; Troleibucul nr. 4 spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt;

spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt; Troleibuzul nr. 34 spre Centru va circula pe str. București, iar spre com. Trușeni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București.

Autobuzul nr. 5 , se modifică: tur : pe traseul stabilit, iar retur : de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. V. Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

, se modifică: : pe traseul stabilit, iar : de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. V. Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Autobuzele nr. 8 și 9 se modifică: tur : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

și se modifică: : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Autobuzul nr. 11 se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

nr. 11 se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Autobuzul nr. 26 se modifică: tur : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur : pe traseul stabilit;

nr. 26 se modifică: : de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar : pe traseul stabilit; Autobuzul nr. 46 se modifică: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Totodată, Primăria îndeamnă conducătorii auto să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.