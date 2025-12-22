Aproape 1 milion de lei cheltuiți pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău. Pentru ce au fost plătiți banii?

Primăria municipiului Chișinău anunță că s-au cheltuit cel puțin 974,1 de mii de lei pentru amenajarea și decorarea capitalei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În urma unei solicitări de informații, autoritățile municipale anunță că nu pot spune, deocamdată, costurile totale ale sărbătorilor de iarnă din acest sezon pe motiv că acestea sunt încă în desfășurare și nu au fost facturate toate cheltuielile.

Printre cheltuielile deja cunoscute se numără achiziția ghirlandelor luminoase pentru amenajarea și decorarea PMAN, a străzii pietonale Eugen Doga, a Scuarul Catedralei și bulevardului Grigore Vieru. Valoarea totală a contractului este de 299,9 mii de lei, iar furnizorul este compania „Prodecoiluminare” SRL, fondată și administrată de Liuba Uncu.

În același timp, Primăria a alocat 374,8 mii de lei pentru lucrări de realizare a structurilor din metal, contract câștigat de compania „Tehnologia” SRL, administrată de Nicolae Vrînceanu. Alte 299,4 mii de lei au fost alocate compozițiilor de decor stradal, serviciu prestat de „Doremi” SRL, condusă de Nina Crijevschi, potrivit datelor de pe platforma mtender.gov.md.

Compania „Prodecoiluminare” SRL a mai participat la achiziții publice pentru amenajarea sărbătorilor de iarnă în anul 2021 și 2022, conform datelor disponibile pe site-ul achizitii.md. Totodată, „Doremi” a prestat servicii similare în mod constant în perioada 2021-2024.

Într-un răspuns pentru ZdG, semnat de reprezentanții Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural (DGCPC), organizarea sărbătorilor implică mai multe direcții ale Primăriei. Așadar, potrivit Direcției, decorațiunile au fost procurate treptat și reutilizate an de an, iar instalarea bradului municipal și amenajarea Pieței Marii Adunări Naționale au fost asigurate de întreprinderi municipale și preturile de sector. Pentru montarea și decorarea bradului, iluminarea și amenajarea spațiilor adiacente s-a ocupat Î.M ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”și Î.M REI ,,Lumteh”.

DGCPC către ZDG by Ziarul de Gardă

Conform datelor oferite de DGCPC, târgul de Crăciun este organizat în parteneriat cu mai multe companii private, care beneficiază de promovare în cadrul activităților din târg. Printre companiile enumerate de autorități se numără Соса Cola, Sandra, Naturalis, Mezellini, Linella, Realitatea.md sau Hit FM.

Conform Direcției, Î.M ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și Î.M ,,Exdrupo”, asigură întreținerea și salubrizarea spațiilor din PMAN, a arcului de triumf și scuarul catedralei mitropolitane ,,Nașterea domnului”, precum și alte locuri publice și parcări din raza municipiului.

Conform Direcției, bugetul final alocat sărbătorilor de iarnă va fi cunoscut abia după încheierea tuturor evenimentelor. Nu se cunosc cheltuielile exacte care includ programul cultural din perioada 5 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

Inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun din acest an a avut loc vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16.00. Târguri tematice sunt deschise în toate sectoarele orașului Chișinău, programul evenimentelor și activităților tematice poate fi urmărit pe site-ul https://craciun.chisinau.md/.

Cătălina Vasilian, stagiară ZdG