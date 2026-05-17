Femeile, mai active decât bărbații la alegerile locale noi din 17 mai. Tinerii înregistrează cea mai mică prezență

La alegerile locale noi și referendumurile locale din 17 mai 2026, până la ora 15:00 au votat peste 17 mii de cetățeni cu drept de vot. Cei mai activi alegători sunt cei mai în vârstă, în special femeile, potrivit datelor oferite în regim live de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Din cei 17 mii de alegători care s-au prezentat la urne, numărul femeilor care au votat este mai mare decât al bărbaților. Peste 55% din totalul votanților sunt femei, iar 44% – bărbați.

Sursa: pvlocale.cec.md/prezenta

Cei mai activi sunt vârstnicii între 66 și 75 de ani (peste 3700 de persoane), urmați de categoria de vărstă 56 – 65 de ani (peste 3400 de persoane).

Cei mai puțin activi sunt alegătorii tineri, între 18 și 25 de ani. Sub o mie de tineri au votat până la această oră, din cei aproape 6 mii care sunt așteptați la urne.

Localitățile cu cea mai scăzută prezență la vot sunt comuna Sadîc, raionul Cantemir și satul Copceac, UTA Găgăuzia­­­­­ unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 17,16% și, respectiv, 20,20%.

Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Amintim că alegeri locale noi vor pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia va fi aleasă noua componență a consiliului local. Referendum local privind revocarea primarului are loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.