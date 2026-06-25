Cinci sportivi moldoveni, care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, vor primi câte un grant în valoare de 10 000 de dolari

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a adoptat, în cadrul celei de-a 146-a Sesiuni, acordarea unui grant de participare în valoare de 10 000 de dolari pentru fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice de Vară și de Iarnă, anunță Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MEC). Astfel, cinci sportivi R. Moldova care au reprezentat țara noastră la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă vor beneficia din acest program.

Potrivit CNOS, inițiativa face parte din programul „Fit for the Future” și reprezintă o premieră absolută.

„Pentru prima dată în cei peste 130 de ani de existență ai Jocurilor Olimpice, sportivii calificați la cea mai importantă competiție sportivă din lume vor beneficia de un sprijin financiar direct din partea CIO”, notează MEC.

Primii beneficiari ai acestui program vor fi participanții la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, pentru care forul olimpic internațional a alocat un fond total de 140 de milioane de dolari.

Astfel, și sportivii moldoveni care au reprezentat țara noastră la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia – Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maxim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici – se vor număra printre beneficiarii acestui program.

Programul „Fit for the Future” are menirea de a consolida sprijinul acordat sportivilor și de a promova valorile olimpice.