Escrocherie la Ungheni: o femeie a pierdut sute de mii de lei. Au fost reținute două suspecte din Ucraina

Polițiștii din Ungheni investighează o escrocherie complexă, în urma căreia care o femeie de 53 de ani a pierdut sute de mii de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) pe caz au fost reținute pentru 72 de ore două femei din Ucraina.

Victima a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au determinat-o să transmită codul de confirmare primit prin SMS. Ulterior, aceasta a fost sunată de alți indivizi care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci, anunțând-o că pe numele ei ar fi fost efectuat un transfer suspect de bani în străinătate. La scurt timp, escrocii au continuat presiunea, pretinzând că sunt reprezentanți ai SIS, și au avertizat-o că riscă să fie reținută.

În panică, victima a fost convinsă să „rezolve situația” prin transmiterea unor sume de bani. Asfel, la 23 iunie, femeia a transmis 229 000 de lei unei persoane necunoscute.

„A doua zi, în timpul predării celei de-a doua tranșă, în sumă de 220 000 de lei, polițiștii au intervenit și au reținut în flagrant două femei, din Ucraina, de 44 și 45 de ani. Acestea au fost reținute pentru 72 de ore”, menționează IGP.

Anchetatorii continuă investigațiile.