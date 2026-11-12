Cinci judecătoare care candidează pentru funcții în cadrul curților de apel, vor fi evaluate de către Comisia Vetting. Detalii despre cariera judecătoarelor

Comisia de evaluare a judecătorilor a anunțat că a notificat cinci judecătoare despre inițierea procedurii de evaluare externă, în contextul candidaturilor acestora pentru funcții în cadrul curților de apel.

Două candidate aspiră la funcții în cadrul Curții de Apel Centru:

Veronica Jomiru-Niculiță, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani; Alexandra Romanaș, judecătoare la Judecătoria Orhei, sediul central.

Alte trei candidate aspiră la funcții în cadrul Curții de Apel Nord:

Ecaterina Arseni; Natalia Costaș; Alina Țihonschi.

„În termen de 10 zile calendaristice de la primirea notificării prin e-mail, candidatele trebuie să prezinte declarația de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani, informații privind persoanele apropiate care activează în sistemul judecătoresc, în procuratură sau în serviciul public, precum și chestionarul de etică. Ulterior, Comisia va începe colectarea și analiza informațiilor relevante pentru evaluare”, scrie Comisia de evaluare a judecătorilor.

Detalii despre magistrate

Cariera de magistrat a Ecaterinei Arseni a început în vara anului 2017, când, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii din 6 iunie, a fost numită prin decret prezidențial, la 26 iulie 2017, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți pentru un mandat de cinci ani.

În februarie 2020, activitatea sa la Judecătoria Bălți a fost suspendată pentru concediul de maternitate, urmat de un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului. Ulterior, la cerere, suspendarea a fost anulată, iar magistrata și-a reluat activitatea la sediul central al Judecătoriei Bălți începând cu 1 iunie 2021.

În aprilie 2023, judecătoarea a intrat într-un nou concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, stabilit inițial până la 20 ianuarie 2026. Cu toate acestea, revenind mai devreme în activitate, la 12 septembrie 2024 Consiliul Superior al Magistraturii a decis transferul său temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți, începând cu 23 septembrie 2024, până la suplinirea a 15 funcții vacante din cadrul acestei instanțe.

Într-o anchetă publicată de ZdG, numele judecătoarei apare în completul de la Curtea de Apel Nord, alături de Ion Talpa și Oxana Mironov, care, în februarie 2025, a admis recursuri în cazul unor persoane condamnate anterior la detențiune pe viață.

Parcursul profesional al judecătoarei Natalia Costaș în sistemul judecătoresc a debutat în anul 1997, în funcția de grefier la Judecătoria Bălți. În cadrul aceleiași instanțe, a avansat treptat, fiind transferată în funcția de consultant la 11 noiembrie 2009, iar ulterior, la 8 mai 2013, a fost promovată în funcția de asistent judiciar. Începând cu 20 noiembrie 2013 și până în anul 2015, a activat ca asistent judiciar la Curtea de Apel Bălți.

Cariera sa de magistrat a început la 24 aprilie 2015, când, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost numită prin decret prezidențial în funcția de judecător la Judecătoria Bălți pentru un mandat de cinci ani. Ulterior, la 15 iunie 2020, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. La 12 septembrie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a decis transferul său temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți, începând cu 23 septembrie 2024, până la suplinirea a 15 funcții vacante din cadrul acestei instanțe.

În iulie 2025, completul de judecată din care a făcut parte Natalia Costaș a obligat Comisia Electorală Centrală să organizeze repetat turul doi al alegerilor locale din comuna Boldurești, raionul Nisporeni, scrutin câștigat anterior de Nicanor Ciochină

Cariera judecătoarei Veronica Jomiru-Niculiță a început la 30 octombrie 2014, când a fost numită pentru un mandat de cinci ani la Judecătoria Rîșcani din municipiul Chișinău. Ulterior, începând cu 1 ianuarie 2017, aceasta a fost transferată la nou-creata Judecătorie Chișinău.

În perioada 16 iulie – 18 noiembrie 2018, activitatea sa a fost suspendată temporar din cauza aflării în concediul de maternitate. La sfârșitul aceluiași an, începând cu 1 ianuarie 2019, a fost desemnată ca judecător specializat în materie civilă în cadrul aceleiași instanțe. Pe 11 decembrie 2019, Veronica Jomiru-Niculiță a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă prin decret prezidențial.

Parcursul profesional al judecătoarei Alexandra Romanaș în domeniul juridic a debutat la 15 septembrie 2003, în funcția de grefier la Curtea de Apel Chișinău. În cadrul aceleiași instanțe, a avansat treptat, fiind transferată în funcția de consultant la 3 mai 2004, iar ulterior, la 1 octombrie 2012, în cea de asistent judiciar.

La 3 martie 2014, a fost promovată în funcția de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. Ulterior, în perioada 13–30 martie 2017, a susținut examenul pentru candidații la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, obținând media generală 8,00. Pe 19 septembrie 2018, prin decret prezidențial, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Orhei pentru un mandat de cinci ani.

Cariera juridică a judecătoarei Alina Țihonschi a debutat la 18 noiembrie 1999, când a fost numită grefieră la Tribunalul de Circumscripție Bălți. Ulterior, activitatea sa a continuat în cadrul aceleiași regiuni prin transferuri succesive: la 22 septembrie 2002 a devenit consultant pentru executare, iar la 26 ianuarie 2009 a fost transferată în funcția de consultant principal la Curtea de Apel Bălți.

În perioada 26 iunie 2012 – 1 aprilie 2013, a activat ca specialist principal în secția de generalizare a practicii și analiza statisticii la Curtea de Apel Bălți, după care, până în anul 2014, a îndeplinit funcția de asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe.

Parcursul său în magistratură a început la 11 aprilie 2014, când a fost numită, prin decret prezidențial, în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni pentru un mandat de cinci ani.