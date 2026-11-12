Putin s-a întâlnit la Kremlin cu emisarii lui Trump. A propus o misiune umanitară în regiunea Donețk și a cerut SUA să „lucreze cu Europa și aceștia să se hotărască ce vor — pace sau război”

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit joi, 12 noiembrie, la Kremlin, cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile au avut loc după două zile de negocieri între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, desfășurate la Abu Dhabi, care nu s-au soldat cu un progres semnificativ în vederea încheierii războiului.

Potrivit declarațiilor făcute după întrevedere, Putin a vorbit despre „progrese pe dimensiunea umanitară”, inclusiv în ceea ce privește schimbul de prizonieri, și a propus organizarea unei misiuni umanitare în orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk. Liderul de la Kremlin a susținut că Rusia controlează orașul și că ar putea asigura securitatea unei asemenea misiuni. Anterior, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a respins o declarație similară a liderului rus, precizând că localitatea se afla sub controlul forțelor ucrainene.

Poziția Ucrainei: Kievul refuză să cedeze Donbasul

Întrevederea de la Kremlin a avut loc în contextul în care negocierile de la Abu Dhabi, din 10–11 noiembrie, au adus un acord de privind un nou schimb de prizonieri, dar nu au produs progrese în privința principalelor divergențe: teritoriile ocupate, încetarea focului și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, pe 11 noiembrie, că Ucraina nu poate accepta retragerea trupelor din Donbas în schimbul încheierii războiului. El a afirmat că partea americană a revenit în repetate rânduri la această propunere, însă cedarea teritoriilor ucrainene ar însemna o atingere adusă independenței țării.

„Nu poți vorbi cu noi în felul acesta când este vorba despre independența țării noastre”, a declarat Zelenski, la o conferință de presă susținută alături de premierul irlandez Micheál Martin. Liderul ucrainean a mai spus că perspectivele încheierii războiului depind în mare măsură de disponibilitatea SUA de a exercita presiuni asupra Rusiei.

Anterior, Zelenski a afirmat că o eventuală cedare a Donbasului nu ar garanta pacea, ci ar putea oferi Rusiei doar o pauză înaintea unei noi agresiuni. Kievul susține că cea mai rapidă cale spre încheierea războiului este stabilizarea liniei frontului și continuarea negocierilor, fără retragerea unilaterală a trupelor ucrainene.

În ceea ce privește Kostiantînivka, Putin a susținut că orașul se află sub control rusesc și că Moscova ar avea nevoie de cinci zile pentru deminarea zonei, astfel încât să poată fi organizată o misiune umanitară. Afirmația privind controlul orașului trebuie tratată cu precauție: în iulie 2026, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a respins o declarație similară a liderului rus, precizând că localitatea se afla sub controlul forțelor ucrainene.

Poziția Europei: securitatea continentului nu poate fi negociată fără europeni

Un alt subiect al discuțiilor de la Kremlin a fost viitoarea arhitectură de securitate europeană. Putin a cerut Washingtonului să „lucreze cu Europa și aceștia să se hotărască ce vor — pace sau război”, în timp ce Jared Kushner a anunțat că SUA au început discuțiile cu europenii privind securitatea continentului.

Statele europene au respins ideea ca viitorul securității continentului să fie negociat exclusiv de Washington și Moscova, fără participarea lor și a Ucrainei. Pe 10 noiembrie, înaintea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, reprezentanții Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Ucrainei și Statelor Unite, alături de NATO, au discutat separat despre condițiile unei păci durabile și despre garanțiile de securitate pentru Kiev.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat anterior că Rusia nu are drept de veto asupra securității europene și că Ucraina trebuie integrată în arhitectura de securitate a continentului. La rândul său, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a avertizat că o înțelegere privind viitorul Ucrainei și al Europei, încheiată fără participarea acestora, este imposibilă, scrie Euronews.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că discuțiile substanțiale despre arhitectura de securitate europeană pot avea loc doar după obținerea unui armistițiu în Ucraina și cu participarea Europei. Euronews scrie că unul dintre punctele de divergență îl reprezintă și eventuala prezență a trupelor străine în Ucraina după încheierea războiului. Putin a reiterat că Moscova consideră o asemenea desfășurare inacceptabilă și că militarii străini ar deveni ținte legitime pentru armata rusă. În schimb, Kievul insistă asupra unor garanții de securitate concrete, care să împiedice o nouă agresiune rusă.

Europenii au participat la discuții separate cu reprezentanții Ucrainei și ai SUA la Abu Dhabi, însă nu au fost incluși în negocierile trilaterale cu Rusia. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins anterior implicarea directă a acestora în negocieri. Washingtonul a transmis, însă, că statele europene trebuie incluse în proces, mai ales în discuțiile despre viitoarele aranjamente de securitate.

După întrevederea cu Putin, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să se deplaseze la Dublin, unde se vor întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și îi vor prezenta informațiile discutate la Moscova.