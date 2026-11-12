ULTIMA ORĂ Un bărbat este bănuit că ar fi acționat la indicațiile serviciilor speciale rusești, pentru a afla despre activitățile Federației Ruse cunoscute de autoritățile de la Chișinău. A fost plasat în arest

Un bărbat a fost arestat pentru că este bănuit că ar fi acționat în interesul și la indicațiile reprezentanților serviciilor speciale ale Federației Ruse și a structurilor de securitate neconstituționale din regiunea transnistreană, în scopul culegerii neautorizate de informații, în detrimentul securității naționale a R. Moldova. Acesta este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

Potrivit materialelor cauzei, persoana vizată ar fi stabilit și menținut legături cu reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse, inclusiv prin intermediul unor persoane din cadrul structurilor de securitate neconstituționale din regiunea transnistreană.

„În cadrul acestei colaborări, persoana ar fi fost recrutată pentru a îndeplini sarcini de culegere a informațiilor privind activitatea autorităților constituționale ale Republicii Moldova, în special a instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Astfel, persoana vizată ar fi acționat în baza unor însărcinări și în coordonare cu reprezentanții serviciului special străin, urmărind obținerea unor informații referitoare la datele deținute de instituțiile statului despre activitățile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova de reprezentanții serviciilor speciale străine, gradul de cunoaștere de către autorități a operațiunilor acestora, precum și eventualele măsuri întreprinse de instituțiile naționale în acest sens”, conform unui comunicat de presă emis de PCCCOS.

În cadrul cauzei penale, bărbatului i-a fost imputată săvârșirea infracțiunii de culegere neautorizată de informații, bǎnuialǎ în baza cǎreia persoana a fost reținutǎ. Ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, persoana a fost plasatǎ în arest preventiv.