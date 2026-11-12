Cinci bărbați, găsiți vinovați de pregătirea contrabandei cu peste 11 milioane de țigări, dar condamnați cu suspendare

Cinci bărbați implicați în contrabandă cu peste 11 milioane țigări au fost condamnați penal, după ce prima instanță i-a achitat, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Din sentința analizată de ZdG, reiese că Curtea de Apel Nord a casat sentința de achitare și i-a recunoscut vinovați pe cei cinci inculpați – Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion – de pregătirea contrabandei cu produse din tutun.

Fiecare dintre cei cinci a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de un an. La stabilirea pedepsei, judecătorii au ținut cont că inculpații nu au antecedente penale, se caracterizează pozitiv la locul de trai și nu au fost identificate circumstanțe agravante sau atenuante. Instanța a considerat că executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea nu este necesară. Astfel, niciunul dintre cei cinci nu va ajunge la închisoare dacă respectă condițiile perioadei de probațiune.

Precum anunțau în iulie 2020 procurorii PCCOCS și ofițerii SIS, condamnații au format un grup criminal organizat, iar țigările pregătite pentru contrabandă spre România erau păstrate temporar într-un depozit din raionul Ungheni.

„Anterior, unul din condamnați – cetățean al Moldovei domiciliat peste Prut – a cumpărat și a luat în folosință mai multe microbuze, în România, în scop de contrabandă din Moldova. Iar pentru ca să creeze impresia că ar avea activitate legală, obișnuită la folosirea microbuzelor, acesta și un alt condamnat au traversat de mai multe ori hotarul spre Moldova și înapoi cu microbuzele ce urmau să fie folosite pentru contrabandă. În acest scop infracțional, grupul infracțional a amenajat și pereți dubli în microbuze, precum și au efectuat alte modificări pentru transportarea ilegală a țigărilor peste Prut. În următoarea fază a planului infracțional, un alt condamnat a publicat pe platforma 999 un anunț, urmare a căruia a găsit un depozit în raionul Ungheni, ca să-l închirieze pentru păstrarea țigărilor de contrabandă. În schimb, acesta le-a spus proprietarilor depozitului că-l vor folosi la păstrarea produselor de uz casnic în scop de vânzare”, scrie PCCOCS.

Conform procurorilor, condamnații au adus în depozit țigările ambalate în 1155 de cutii, care conțineau 577500 de pachete de țigări, supravegheate de la distanță prin sistem video instalat în acest scop. În baza investigațiilor comune ale procurorilor PCCOCS și ofițerilor SIS, în 2020 schema acestora a fost deconspirată, iar țigările au fost indisponibilizate. Potrivit estimărilor de atunci ale Serviciului Vamal, valoarea celor peste 11,1 milioane de țigări se apropia de suma de 7 milioane de lei.

Totodată, la solicitarea PCCOCS, Curtea de Apel Nord a dispus confiscarea a trei microbuze Mercedes Benz Sprinter folosite la pregătirea tentativei de contrabandă. Acum, prin decizia Curții, urmează și ca țigările ridicate să fie supuse nimicirii.

Instanța a reținut că, deși țigările nu au ajuns să fie transportate peste frontieră, inculpații au întreprins acțiuni concrete pentru pregătirea contrabandei: au procurat trei microbuze Mercedes Sprinter și le-au adaptat cu pereți dubli pentru ascunderea mărfii, au închiriat un depozit în Ungheni, au procurat și depozitat țigările și au instalat sisteme de supraveghere.