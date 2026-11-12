LIVE TEXT Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova pentru o întrevedere cu Putin, după negocierile de pace din Abu Dhabi. Război în Ucraina, ziua 1723

UPDATE 10:57 Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns în dimineața zilei de 12 noiembrie la Moscova, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, scrie presa rusă de stat. Vizita are loc după două zile de negocieri între Ucraina și Rusia, desfășurate în perioada 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Steve Witkoff, Jared Kushner și Kiril Dmitriev

Pe 11 noiembrie, cei doi emisari americani au anunțat că vor avea o întrevedere cu liderul de la Kremlin. Jared Kushner a declarat presei că există „unele deschideri și oportunități” în procesul de negocieri.

După vizita la Moscova, Witkoff și Kushner urmează să se deplaseze la Dublin, unde îi vor prezenta președintelui ucrainean Volodimir Zelenski rezultatele discuțiilor cu partea rusă. Zelenski se va afla în Irlanda pentru a participa, pe 13 noiembrie, la o reuniune informală a liderilor Uniunii Europene.

Negocierile de la Abu Dhabi au fost primele discuții de pace mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia după o pauză de câteva luni. Părțile nu au ajuns la un acord privind încetarea focului sau încheierea unui acord de pace.

Totuși, în cadrul discuțiilor a fost convenit un nou schimb de prizonieri de război, a anunțat Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene. Potrivit acestuia, participanții au discutat și despre pașii necesari pentru un acord de pace mai amplu, precum și despre reconstrucția Ucrainei după război.

„Primul pas este să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina”, a scris Umerov într-o postare pe platforma X.

8:02 Rusia a lansat rachete balistice asupra capitalei Ucrainei în noaptea de 12 noiembrie, la câteva ore după încheierea celei de-a doua zile de negocieri de pace mediate de Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi. Discuțiile s-au încheiat fără progrese semnificative, relatează publicația The Kyiv Independent.

Primele explozii au fost auzite în Kiev în jurul orei 1:00, potrivit jurnaliștilor publicației aflați la fața locului. Cu câteva minute înainte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune.

La mai puțin de 30 de minute distanță, jurnaliștii au raportat o nouă serie de explozii puternice, de această dată în partea de nord-vest a capitalei.

Potrivit The Kyiv Independent, de la începutul sezonului de încălzire, Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând frecvent infrastructura energetică și de transport.

Ucraina spera că negocierile de la Abu Dhabi vor determina Rusia să reducă intensitatea atacurilor, scrie sursa citată, precizând că singurul rezultat concret anunțat la încheierea discuțiilor a fost convenirea unui nou schimb de prizonier.