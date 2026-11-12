3,49 miliarde de lei pentru localitățile care se vor amalgama voluntar. Cum vor fi repartizați banii și ce proiecte vor putea fi finanțate

Primăriile care vor trece prin procesul de amalgamare voluntară vor putea beneficia de aproximativ 3,49 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, precum reparația drumurilor locale, construcția apeductelor, iluminatul public, școli, grădinițe și gestionarea deșeurilor. Fondurile vor fi distribuite în perioada 2027–2028, în funcție de numărul localităților amalgamate, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrului, Fondul de amalgamare voluntară reprezintă o continuare a programelor de susținere a comunităților locale, precum „Satul European”, „Satul European 2” și „Satul European Expres”.

„Suma totală a Fondului de amalgamare se ridică la aproximativ 3,49 miliarde de lei, care va merge pentru diverse proiecte: drumuri locale, apeducte, iluminat public, reparația și construcția de școli și grădinițe, managementul deșeurilor, amenajarea spațiilor publice. Banii din acest fond vor merge în primării pentru proiecte cu destinație socială”, a declarat Vladimir Bolea.

Ministrul a precizat că, în cadrul programului „Satul European”, lansat în 2022, au fost investite aproximativ 1,8 miliarde de lei, iar ediția a doua, lansată în 2024, prevede investiții de 2,38 miliarde de lei. Ultimele 200 de proiecte din cadrul celui de-al doilea program urmează să fie finalizate în 2027.

Alte 140 de milioane de lei au fost alocate prin programul „Satul European Expres”, pentru 380 de proiecte.

Cum vor fi repartizate cele 3,49 miliarde de lei

Potrivit lui Bolea, distribuirea banilor va fi făcută în funcție de numărul clusterelor și al primăriilor implicate în procesul de amalgamare voluntară.

Astfel, repartizarea anunțată de ministru este următoarea:

ADR Nord: 1,26 miliarde de lei, pentru 62 de clustere și 223 de primării;

1,26 miliarde de lei, pentru 62 de clustere și 223 de primării; ADR Centru: 1,48 miliarde de lei, pentru 60 de clustere și 208 primării;

1,48 miliarde de lei, pentru 60 de clustere și 208 primării; ADR Chișinău: 116 milioane de lei, pentru trei clustere și 10 primării;

116 milioane de lei, pentru trei clustere și 10 primării; ADR Sud: 613 milioane de lei, pentru 36 de clustere și 115 primării.

Programul este multianual, iar finanțarea va fi distribuită pentru anii 2027 și 2028.

Două modalități de implementare a proiectelor

O noutate anunțată de ministru vizează modul în care vor fi implementate proiectele finanțate din Fondul de amalgamare. Autoritățile propun două mecanisme, în funcție de capacitatea administrativă a primăriilor beneficiare.

În prima variantă, primăria va gestiona proiectul de la început până la final, inclusiv organizarea licitației și monitorizarea lucrărilor. În cea de-a doua variantă, aceste responsabilități vor reveni Agențiilor de Dezvoltare Regională, care vor implementa proiectele împreună cu administrațiile publice locale.

„Nu toate primăriile din Republica Moldova, mai ales cele noi amalgamate, au capacitatea de a administra un proiect cap-coadă”, a explicat Vladimir Bolea.

Ministrul a oferit drept exemplu municipiul Ungheni, care are deja experiență în gestionarea proiectelor de infrastructură și un portofoliu de aproximativ 200 de milioane de lei din diferite programe ale MIDR. În cazul primăriilor cu o capacitate administrativă mai redusă, implementarea proiectelor ar putea fi mai dificilă.

Totodată, MIDR va crea un comitet care va supraveghea implementarea proiectelor și va autoriza efectuarea plăților.

Cum vor fi selectate proiectele

Modificările propuse de MIDR și Cancelaria de Stat la metodologia de amalgamare voluntară, aprobată în 2023, prevăd o procedură în patru etape pentru evaluarea și aprobarea proiectelor de infrastructură.

Inițial, Agențiile de Dezvoltare Regională vor informa primăriile amalgamate despre condițiile programului și vor organiza sesiuni de instruire.

Ulterior, administrațiile locale vor depune dosarele de finanțare, însoțite de deciziile consiliilor locale și documentația tehnică disponibilă.

Agențiile de Dezvoltare Regională vor verifica dosarele din punct de vedere administrativ, tehnic și financiar, inclusiv respectarea normelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Lista finală a proiectelor va fi validată de Comisia de coordonare, formată din reprezentanți ai MIDR, ADR și Cancelariei de Stat.

Proiectele selectate și sumele aprobate vor fi incluse în planul anual de finanțare, prin ordinul ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Potrivit autorităților, gestionarea Fondului de amalgamare va fi realizată în comun de Cancelaria de Stat, MIDR și Ministerul Finanțelor, iar alocarea stimulentului financiar pentru infrastructură va reveni MIDR, prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională.