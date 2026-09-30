Ce vreme ne așteaptă în ultima zi de septembrie: prognoza meteorologilor

Pentru miercuri, 30 septembrie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prognozat vreme predominant stabilă, cu cer cariabil în toată țara și temperaturi de până la 23 de grade Celsius.

În sud, temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea va fi de 70%.

În centrul țării, maximele vor ajunge la 22 de grade Celsius, iar vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 60%.

În nordul țării, se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi, cu maxime de până la 20 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 20 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 65%.