Ce temperaturi prognozează meteorologii pentru marți, 18 august

Pentru ziua de marți, 18 august, meteorologii prognozează maxime de până la 33 de grade Celsius și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord spre vest, slab până la moderat.

Conform informațiilor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul țării vor fi înregistrate temperaturi de până la 31 de grade Celsius.

În nordul țării, meteorologii prognozează maxime de până la 24 de grade Celsius.

În sudul R. Moldova, temperaturile vor urca până la 33 de grade Celsius.