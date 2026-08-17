MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova: „Acest incident reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a scris luni, 17 august că „condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova” și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității R. Moldova”, a scris MAE.

Oamenii legii au fost sesizați în seara zilei de luni cǎ în extravilanul localității Talmaza din raionul Ștefan Vodă s-a produs o explozie în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat.

Astfel, aceștia s-au deplasat imediat la fața locului, unde au stabilit preliminar cǎ explozia s-a produs la aproximativ 3 km de localitate, fiind incendiată și vegetația din proximitate. Victime nu au fost înregistrate.

Acesta incident vine la o săptămână după ce Poliția din Ștefan Vodă a fost sesizată duminică, 9 august, despre producerea unei explozii puternice în localitatea Crocmaz, în urma căreia producându-se un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente, preliminar, ale unei drone de luptă.

Poliția atunci a stabilit că nici o persoanǎ nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului.