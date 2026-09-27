Ce temperaturi prognozează meteorologii pentru duminică, 27 septembrie

Pentru ziua de duminică, 27 septembrie, meteorologii prognozează maxime de până la 23 de grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu trecere în nord-vest, slab până la moderat.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul R. Moldova temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius, cerul fiind variabil.

În nordul țării, maximele vor atinge 20 de grade Celsius, în timp ce în sud valorile termice vor ajunge până la 23 de grade Celsius.