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Ce temperaturi ne așteaptă marți, 4 august în R. Moldova

Foto: Reuters/ Victor Medina

Cerul va fi variabil iar temperatura maximă va atinge +36 de grade, prognozează meteorologii pentru marți, 4 august. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, potrivit datelor emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

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În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 36°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 34°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai mici, cu maxime de 33°C.

Totodată, AMM a emis luni, 3 august, o nouă avertizare meteorologică de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 4 august, pe întreg teritoriul R. Moldova.

„În intervalul menționat, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C, izolat – până la +36°C, se arată în avertizarea meteo.

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