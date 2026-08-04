Ce temperaturi ne așteaptă marți, 4 august în R. Moldova

Cerul va fi variabil iar temperatura maximă va atinge +36 de grade, prognozează meteorologii pentru marți, 4 august. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, potrivit datelor emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 36°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 34°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai mici, cu maxime de 33°C.

Totodată, AMM a emis luni, 3 august, o nouă avertizare meteorologică de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 4 august, pe întreg teritoriul R. Moldova.