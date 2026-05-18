Ce se cunoaște despre proprietățile de lux aflate în centrul celei mai mari anchete de corupție din Ucraina și cum au fost finanțate

Un complex rezidențial secret de lux, despre care se presupune că ar fi fost construit pentru cercul apropiat al lui Volodimir Zelenski, ar putea deveni scandalul de corupție care îi definește președinția, scrie publicația The Kyiv Independent. Acuzarea susține că, în patru ani, aproape 9 milioane de dolari au fost spălați prin construcția unui complex de cabane – patru case scumpe lângă Kiev, fiecare cu o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați.

Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), casele ar fi fost destinate fostului viceprim-ministru Oleksii Cernîșov, omului de afaceri Timur Mindich și fostului șef al cabinetului prezidențial Andrii Ermak. Toți trei, împreună cu alte patru persoane, au fost acuzați în acest caz.

Același grup de persoane este anchetat într-o anchetă de 100 de milioane de dolari axată pe monopolul nuclear de stat Energoatom. Suspecții din cazul Energoatom ar fi dat bani viceprim-ministrului Cernîșov pentru construirea caselor de lux din apropierea Kievului, legând cele două cazuri, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.

Sursa: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent a adunat ce știm și ce nu știm în cazul despre care vorbește toată lumea în Ucraina.

Despre ce construcție vorbim?

Cele patru case private sunt situate în Kozîn — o zonă rezidențială elitistă la sud de Kiev. Zona găzduiește oficiali de rang înalt, politicieni și oameni de afaceri.

Pista de corupție printre oficialii de rang înalt a început să iasă la iveală în jurul lui Cernîșov, un prieten al familiei lui Zelenski, care a urcat rapid pe scara politică.

Proiectul de dezvoltare a început în 2018, când Cernîșov a devenit cofondator al companiei Bloom Development. În decurs de un an, compania a achiziționat peste 4 hectare de teren în Kozîn și ulterior a extins parcela. Înainte de a fi numit guvernator al regiunii Kiev, Cernîșov și-a transferat participația soției sale, care a părăsit oficial afacerea în 2023, în timp ce conducea Naftogas, o companie de gaze deținută de stat.

Potrivit biroului anticorupție, în perioada în care a fost ministru al comunităților și teritoriilor, între 2020 și 2022, Cernîșov și asociații săi au subevaluat parcele de teren pentru a beneficia un dezvoltator imobiliar în schimbul unor comisioane.

Randările arhitecturale prezintă designul pentru una dintre casele dintr-un complex rezidențial de lux aflat în centrul celei mai mari anchete de corupție din Ucraina. (Sursa: NABU)

Cernîșov și complicii săi ar fi primit reduceri „semnificative” la apartamente în clădiri de apartamente nou construite, în valoare totală de peste 346 de mii de dolari, de la dezvoltator. Acțiunile au costat Ucraina 24 de milioane de dolari, potrivit NABU.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ în aceeași perioadă, Cernîșov a contribuit la lansarea proiectului de locuințe de lux aflat în centrul anchetei de corupție în curs de desfășurare. Ideea proiectului a prins contur în 2020, când i-a adus pe Mindich și mai târziu pe Andrii Ermak, a declarat biroul.

Potrivit biroului, proiectele au fost deghizate sub denumirile de cod R1, R2, R3 și R4 pentru a ascunde proprietarii reali. Separat, exista și o a cincea reședință comună, R0, destinată spa-ului, piscinei și sălii de sport.

Întregul șantier de construcție a depășit 8 hectare și ar putea valora peste 6 milioane de dolari, potrivit biroului anticorupție. Procuratura a declarat că ancheta nu a stabilit încă valoarea reală a caselor.

Faza activă a construcției a început în mai 2020, în timpul mandatului de ministru al lui Cernîșov, și s-a accelerat și mai mult la scurt timp după invazia la scară largă a Rusiei din 2022.

„I-am spus… să reîncepem încet lucrul. Ar trebui să continuăm cumva. Ferestrele, acoperișul și țiglele ar trebui să sosească în curând… Totul fusese deja comandat”, i-ar fi scris Cernîșov soției sale pe 29 martie, în timp ce luptele continuau la periferia Kievului.

NABU a publicat o corespondență care îl arată pe Andrii Ermak, legat de a doua casă (R2), trimițând un mesaj unui proiectant pe 16 februarie 2022, despre cum decurgeau lucrările cu câteva zile înainte de invazia la scară largă.

Pe fondul îngrijorărilor legate de posibila dezvăluire a schemei, Mindich ar fi decis să oprească construcția în iulie 2025, la scurt timp după ce Cernîșov a fost acuzat oficial în cadrul schemei de corupție bazată pe loturi de teren. În aceeași lună, administrația Zelenski a luat măsuri pentru a zdrobi independența instituțiilor anticorupție din Ucraina – aceleași care acum expun presupusa corupție a asociaților președintelui.

Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a confiscat acum loturile de teren și cinci reședințe neterminate. În total, Cernîșov s-a confruntat cu trei acuzații. El neagă că ar fi făcut vreo infracțiune.

Cum a fost finanțată schema?

Agențiile anticorupție spun că locuințele au fost finanțate în două moduri.

Persoane legate de Cernîșov au înființat o cooperativă de locuințe (co-op) numită „Soniachnyi Bereh” („Țărmul însorit”), care a colectat și a folosit cel puțin o parte din bani pentru construcție. Aceleași persoane ar fi primit bani pentru presupusa furnizare de servicii de la companii fantomă și companii din sectorul farmaceutic.

Această modalitate a reprezentat aproximativ 10% din finanțarea totală a proiectului.

Cea mai mare parte a finanțării pentru complexul de cabane, însă, ar fi provenit din surse ilicite și a fost distribuită prin plăți în numerar către muncitorii implicați în construcție.

Procurorii spun că 72% din finanțare a provenit din activități criminale.

Ancheta susțin că peste 8,9 milioane de dolari cheltuite pentru proiect au provenit dintr-o schemă de corupție de milioane de dolari, centrată pe monopolul nuclear de stat Energoatom.

Potrivit biroului, înalți oficiali ai Energoatom ar fi încasat comisioane de 10-15% de la contractori în schimbul păstrării statutului lor de furnizor și al asigurării că produsele și serviciile lor nu sunt blocate. Banii au fost ulterior investiți în șantierul de construcții de lux.

A fost a patra casă destinată lui Zelenski?

Ancheta nu au dezvăluit cui era destinată a patra casă, cu numele de cod R1. La sfârșitul lunii aprilie, Ukrainska Pravda a publicat transcrieri scurse ale unei presupuse conversații dintre Mindich și Natalia, descrisă ca o persoană implicată în construcția propriu-zisă.

Potrivit publicației, Natalia spune că fațadele din interiorul proiectului „Andrii” sunt deja finalizate și că un gard separă acum casa lui Mindich de cea a „Vova”, o prescurtare a numelui Volodimir.

În cadrul conversației, Mindich ar mai spune că Max Donets, identificat de jurnaliști drept șeful securității personale a lui Zelenski, este așteptat să sosească. Semen Kryvonos, șeful NABU, a declarat pe 12 mai că Zelenski nu este implicat în ancheta preliminară a cazului. Un președinte în exercițiu este imun la urmărire penală conform legislației ucrainene.

Biroul Președintelui a refuzat să comenteze ancheta.