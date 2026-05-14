Fostul șef al Biroului Executiv Prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermak, a fost plasat în arest preventiv. Instanța i-a stabilit o cauțiune în valoare de aproximativ 3,2 milioane de dolari

Înalta Curte Anticorupție din Kiev a decis plasarea în arest preventiv a lui Andrii Ermak, fost șef al Biroului Executiv Prezidențial al Ucrainei, scrie RBC-Ucraina.

Instanța i-a stabilit și o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne, aproximativ 3,2 milioane de dolari. Ermak a declarat că nu dispune de această sumă și că avocatul său va discuta posibilitatea achitării cauțiunii cu apropiați și cunoscuți.

Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO), Ermak este suspectat de implicare într-un dosar privind spălarea a 460 de milioane de grivne (circa 10 milioane de dolari) în cadrul construcției complexului rezidențial de lux „Dynasty”, situat în apropiere de Kiev.

Yermak respinge acuzațiile. „Resping toate acuzațiile”, a declarat acesta în timpul ședinței de judecată din 12 mai. Avocatul său susține că poziția procurorilor se bazează pe presupuneri.

Acuzațiile aduse lui Ermak

Conform anchetatorilor, Ermak este cercetat pentru legalizarea unor bunuri obținute ilegal, faptă prevăzută de articolul 209, alineatul 3, din Codul Penal al Ucrainei, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la opt la 12 ani.

Ancheta NABU și SAPO susține că, în 2018, compania BLOOM Development a achiziționat peste patru hectare de teren în localitatea Kozyn, regiunea Kiev. Ulterior, pe acel teren ar fi fost inițiat proiectul rezidențial „Dynasty”, care prevedea construirea mai multor reședințe private de lux.

Potrivit anchetatorilor, finanțarea construcției ar fi fost realizată atât prin intermediul unei cooperative de locuințe, cât și prin fonduri în numerar provenite din surse ilegale. Construcția ar fi continuat inclusiv după declanșarea invaziei ruse la scară largă în 2022.

După notificarea suspiciunilor în iulie 2025, anchetatorii susțin că persoanele implicate au încercat să protejeze terenurile și clădirile de o eventuală confiscare, însă bunurile au fost ulterior puse sub sechestru la solicitarea agențiilor anticorupție.

Consilierul prezidențial Dmitro Lytvyn a comentat cazul, afirmând că „acest context există de mult timp” și că este prea devreme pentru concluzii, deoarece acțiunile procedurale sunt încă în desfășurare.

Andrii Ermak era considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski și una dintre cele mai influente persoane din Ucraina. În noiembrie 2025, Zelenski a anunțat că Yermak și-a prezentat demisia, pe fondul mai multor scandaluri de corupție investigate de autorități.