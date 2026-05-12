Andrii Ermak și alți foști demnitari, puși sub acuzare într-o schemă de spălare de bani, legată de un proiect imobiliar de lux din Kiev: „Peste 8,9 milioane de dolari au fost spălați între 2021 și 2025”

Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat marți, 12 mai, că au pus sub acuzare șase suspecți, printre care și Andrii Ermak, fostul șef al cabinetului prezidențial, într-o amplă anchetă de spălare de bani, centrată pe un complex rezidențial de lux din afara Kievului. Potrivit Kyiv Independent, aceasta este una dintre cele mai sensibile anchete de corupție din punct de vedere politic din ultimii ani.

Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina, cunoscut sub numele de NABU, cei acuzați sunt un fost viceprim-ministru, un presupus lider al schemei de corupție Energoatom și alte patru persoane.

Deși nu au fost numiți în declarația biroului, Timur Mindich, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, și fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov s-au numărat printre cei acuzați, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine familiarizată cu cazul pentru Kyiv Independent.

Anchetatorii susțin că peste 8,9 milioane de dolari au fost spălați între 2021 și 2025 prin construirea unui complex de cabane de elită în satul Kozyn, o enclavă bogată la sud de capitală.

„Biroul Național Anticorupție din Ucraina și Procuratura Specializată Anticorupție au declarat că suspecții făceau parte dintr-un grup organizat acuzat de legalizarea activelor obținute prin mijloace criminale la o scară deosebit de mare”, potrivit sursei citate.

Andrii Ermak, fostul șef al cabinetului prezidențial și una dintre cele mai influente figuri din administrația Zelenski, a fost, de asemenea, pus sub acuzare în cadrul acestui caz.

Suspecții din cazul Energoatom ar fi dat bani lui Cernîșov pentru construcția caselor de lux, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent. Una dintre casele de lux din apropierea orașului Kiev, finanțate prin schema de corupție Energoatom, era destinată lui Ermak, a adăugat sursa.

Președintele nu a făcut nicio declarație oficială în urma acuzațiilor aduse lui Ermak. Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat jurnaliștilor că „este prea devreme pentru a evalua acțiunile procedurale în curs”.