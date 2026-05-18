Andrii Ermak a ieșit din arest preventiv, după plata unei cauțiuni de aproximativ 3,2 milioane de dolari

Andrii Ermak, fost șef al Oficiului președintelui Ucrainei, a fost eliberat din arest preventiv după achitarea unei cauțiuni de 140 de milioane de hrivne (circa 3,2 milioane de dolari), relatează UNIAN, citând la Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei.

Ermak a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă joi, 14 mai. Instanța i-a stabilit o cauțiune în valoare de 140 de milioane de hrivne. Atunci, fostul șef al Oficiului președintelui ucrainean a declarat că nu dispune de această sumă, însă avocații săi „vor încerca să o adune”.

Până în seara zilei de vineri, 15 mai, suma integrală nu fusese colectată, astfel că Ermak și-a petrecut weekendul în arest preventiv, întrucât Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei, care urma să decidă asupra eliberării sale pe cauțiune, nu a lucrat sâmbătă și duminică.

Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO), Ermak este suspectat de implicare într-un dosar privind spălarea a 460 de milioane de hrivne (circa 10 milioane de dolari) în cadrul construcției complexului rezidențial de lux „Dynasty”, situat în apropiere de Kiev.