Carburanții se scumpesc din nou. ANRE a stabilit noile tarife

Prețurile carburanților vor crește din nou marți, 15 septembrie 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard.

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 33,26 lei, cu 22 de bani mai mult decât în ziua precedentă.

Și motorina se scumpește, ajungând la un preț maxim de 34,97 lei per litru, în creștere cu 51 de bani.

ANRE a anunțat vineri, 11 septembrie, că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere „pune presiune asupra prețurilor carburanților din R. Moldova”.