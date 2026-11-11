„Caracatița PAS” din ziarele MAN: jurnaliști și organizații neguvernamentale cer partidului MAN să dezmintă afirmațiile false și defăimătoare publicate în ziarul formațiunii

Asociația Presei Independente (API), alte câteva organizații media și un grup de jurnaliști și activiști au inițiat procedura prealabilă împotriva partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), solicitând dezmințirea unor afirmații false și defăimătoare publicate în ziarul editat de această formațiune politică, se spune într-o declarație publicată de Asociație.

În octombrie 2026, Partidul „Mișcarea Alternativa Națională” a tipărit și distribuit în mai multe regiuni ale țării ziarul „MAN CEBAN”, în care a fost publicat și articolul în limba rusă „Заложники пропаганды PAS! И кто отмывает их имидж” (în traducere: „Ostaticii propagandei PAS! Și cine le spală imaginea”).

Articolul este însoțit de un colaj grafic în care apar fotografiile mai multor jurnaliști, activiști și lucrători de tineret din R. Moldova, precum și siglele unor instituții media și organizații neguvernamentale.

„Acestea sunt conectate prin linii într-o structură tentaculară, care sugerează existența unei presupuse rețele de persoane și organizații implicate în promovarea imaginii partidului de guvernământ. Autorii articolului califică persoanele și organizațiile reprezentate drept „Caracatița PAS” și susțin că fiecare dintre acestea „are un beneficiu, contribuind la îmbunătățirea imaginii PAS”. Prin afirmațiile publicate, persoanelor și organizațiilor vizate li se atribuie comportamente lipsite de integritate, acțiuni îndreptate împotriva opoziției, urmărirea unor interese personale și utilizarea resurselor administrative în scopul manipulării opiniei publice. Printre afirmațiile din articol se numără: „Toți atacă opoziția și, în toate acțiunile lor, se gândesc nu la oameni, ci la propriile interese, înguste și personale” și „Toți cei implicați în această schemă folosesc diverse instrumente, precum și resurse administrative, pentru a spăla creierii oamenilor și a îmbunătăți imaginea PAS” (traducere din limba rusă).

În cererea prealabilă transmisă PP MAN, jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor vizate resping categoric aceste acuzații, pe care le consideră false și nefondate. Ei subliniază că asocierea lor cu o presupusă schemă politică și atribuirea unor acțiuni de manipulare a opiniei publice nu au nicio bază factuală și aduc atingere reputației profesionale și imaginii publice a persoanelor și organizațiilor vizate”, menționează API.

Prin urmare, semnatarii solicită partidului MAN să publice o dezmințire pe pagina sa web oficială, în limbile română și rusă, într-un loc vizibil, și să o mențină publicată timp de cel puțin 60 de zile.

Totodată, aceștia solicită achitarea unei compensații simbolice în valoare de un leu moldovenesc pentru fiecare persoană fizică vizată. Semnatarii precizează că această solicitare are un caracter exclusiv simbolic, întrucât scopul demersului este restabilirea reputației și repararea prejudiciului de imagine, nu obținerea unui câștig material.

Autorii cererii prealabile: asociațiile obștești „Asociația Presei Independente” și „Media Alternativa”, „Ziarul de Gardă”, Valentina Malenchi, Nicolae Chicu, Viorica Tataru, Tudor Arnăut, Oleg Bureț, Mihail Sircheli, Vitalie Călugăreanu, Petru Macovei, Mariana Rață-Vremea, Alina Mazureac.

Recent, ZdG a scris că firma care a tipărit 150 de mii de ziare și pliante distribuite de Partidul „Mișcarea Alternativă Națională”, condus de edilul capitalei, Ion Ceban, care conțin acuzații nefondate de partizanat politic în adresa mai multor instituții media și organizații neguvernamentale, a semnat în ultimii ani mai multe contracte pe bani publici cu Primăria mun. Chișinău, condusă tot de Ion Ceban.

Contractele au fost semnate, deși într-un caz agentul economic a oferit cel mai mare preț dintre toți participanții la licitație, iar într-un alt caz, fiind singurul participant, a oferit un preț chiar mai mare decât plafonul stabilit de autoritățile municipale. Inițial, în 2024, oferta depusă de SRL „Global Print Grup” a fost refuzată de Primăria Chișinău pe motiv că „nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale”. La doar o lună după ce oferta propusă a fost refuzată, compania a încasat de la autoritățile municipale primii bani – peste 400 de mii de lei pentru „servicii tipografice”.

În 2025, aceeași firmă, singura participantă la licitație, a propus o ofertă cu peste 220 de mii de lei mai mare decât plafonul stabilit de autoritățile municipale și a încasat alte 1,45 milioane de lei. În 2026, deși a avut cele mai mari oferte în cadrul licitației în care criteriul de selecție era „cel mai mic preț”, Global Print Grup a încasat 2,6 milioane de lei, bani publici, pentru aceleași servicii de „tipărire a materialelor informative”. Numele companiei „Global Print Grup” este conectat, încă din 2021, la rețeaua de partide afiliate lui Ilan Șor, pentru care a tipărit mai multe materiale ce abundau în falsuri.