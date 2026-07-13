Canoiștii moldoveni Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au cucerit două medalii la Cupa Mondială de la Montreal
Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii la cea de-a treia etapă a Cupei Mondiale, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. Aceștia au cucerit la competiția de la Montreal, Canada, medalia de argint și, respectiv, bronz.
Elena Glizan a cucerit medalia de argint pe distanța 5000 metri cu rezultatul 28:51.20, fiind întrecută doar de maghiara Zsofia Csorba (28:43.11).
Serghei Tarnovschi a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la aceiași distanță cu rezultatul 25:23.05. Pe primele două locuri s-au clasat ungurul Balazs Adolf (24:50.90) și cubanezul Jose Cordova (25:01.07).
Cupa Mondială s-a desfășurat în perioada 9–12 iulie.
În luna mai, ce doi canoiști au cucerit medalia de bronz la Cupa Mondială de la Brandeburg pe distanța 5000 metri.
Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului 2025 la probele olimpice și paralimpice în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pe 23 ianuarie 2026. Canoistul a devenit de trei ori campion mondial.
Elena Glizan a cucerit, în 2025, medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care s-a desfășurat la Gyor, Ungaria. În 2024, a reușit aceeași performanță la Campionatul Mondial de canoe Under 23 din Plovdiv, Bulgaria.