Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit campion mondial pentru a treia oară

Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial în cadrul Campionatului Mondial de la Milano pe distanța de 5000 de metri, a anunțat Olympic Moldova pe 24 august.

Potrivit datelor oferite de Olympic Moldova, acesta l-a depășit pe polonezul Wiktor Glazunow.

„Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73)”, se arată în mesaj.

Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint

Pe 22 august, Serghei Tarnovschi a cucerit și medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71).

Canoistul Serghei Tarnovschi (27 de ani) a venit în R. Moldova din Ucraina, Lvov. În 2013, Serghei Tarnovschi devine cetățean al R. Moldova, iar un an mai târziu, sportivul arborează drapelul R. Moldova pe podiumul olimpic al juniorilor (2014), unde cucerește aurul – primul moldovean care reușește această performanță. La prima apariție pe marea scenă olimpică de la Rio de Janeiro (2016), Serghei, pe atunci în vârstă de 19 ani, ia bronzul, dar medalia îi este retrasă după o descalificare controversată și acuzații cu privire la dopaj. Acea perioadă de patru ani în afara sportului de performanță este descrisă de sportiv drept „un test psihologic dur”. Totuși, la JO din Tokio (2021), Tarnovschi își reafirmă poziția pe piedestalul olimpic, revenind acasă cu o nouă medalie de bronz. În palmaresul canoistului sunt multiple victorii la competiții europene și mondiale.