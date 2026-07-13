Începe sesiunea suplimentară de bacalaureat: orarul examenelor

În perioada 13-17 iulie 2026, se desfășoară sesiunea suplimentară de bacalaureat. În cadrul acesteia sunt așteptați peste 2 900 de candidați. Luni, 13 iulie, 284 de candidați din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor participa 13 iulie la examenul la limba și literatura română, potrivit unui comunicat al MEC.

Probele de examen se vor desfășura în 15 de centre de bacalaureat, dintre care câte un centru de bacalaureat este constituit în raioanele Edineț, Cahul, Comrat, două centre de bacalaureat sunt în mun. Bălți și 10 centre de bacalaureat sunt constituite în mun. Chișinău.

Marți, 14 iulie 2026, va avea loc examenul la Limba de instruire, la care vor participa 244 de candidați, dintre care 208 vor susține proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați – la limba și literatura rusă.

Miercuri, 15 iulie 2026, se va desfășura proba de examen la limba străină, la care vor participa 835 de candidați. Dintre aceștia, 639 vor susține proba la limba engleză, 192 – la limba franceză și 4 – la limba germană.

Joi, 16 iulie, va fi organizat examenul la proba de profil. La proba de examen la matematică vor participa 1.843 de candidați, iar proba de examen la istoria românilor și universală – 75 de candidați, la proba de profil Arte – 50 și la proba de profil sport – 37 de candidați.

Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va încheia pe data de 17 iulie cu proba de examen la disciplina la solicitare, la care vor participa 285 de candidați. Geografia va fi susținută de 164 de candidați, biologia – de 33 de candidați, 23 vor susține informatica, 29 – chimia, 5 – fizica, 22 – matematica și 9 candidați vor susține proba la istoria românilor și universală.

Testele de examen vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, într-un Centru Republican de Evaluare din mun. Chișinău, de către 15 Comisii Republicane de Evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 23 iulie în centrele de bacalaureat.

Elevii pot depune cerere de examinare a contestațiilor la centrul de bacalaureat, în zilele de 23-24 iulie. Totodată, testele verificate pot fi vizualizate, online, pe o platformă specializată. Astfel, rezultatele finale, urmare examinării contestațiilor, vor fi afișate pe 28 iulie 2026.