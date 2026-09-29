Când va fi pronunțată sentința în dosarul concesionării Aeroportului

Sentința în dosarul concesionării Aeroportului va fi pronunțată pe 30 noiembrie 2026. Procurorii cer 6 ani de închisoare pentru fostul premier al R. Moldova, Iurie Leancă în dosarul concesionării Aeroportului. Solicitarea a fost făcută de procurorul Victor Muntean pe 14 septembrie, la ședința de judecată când au început dezbaterile judiciare în acest dosar.

Pedepse similare riscă și alți inculpați cu nume din acest dosar, inclusiv Valeriu Lazăr, fostul ministru al Economiei, Tudor Copaci, fostul șef al Agenției Proprietății Publice sau Petru Jardan, fost deputat și fost director al Aeroportului Internațional Chișinău.

Persoanele vizate în dosar

În dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional sunt alți șapte inculpați, pentru care acuzarea de stat a cerut următoarele pedepse: ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr – 6 ani de închisoare, fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci – 6 ani de închisoare, fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu – 6 ani de închisoare, fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă – 5 ani de închisoare, ex-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”, Petru Jardan – 6 ani de închisoare, fostul director financiar al întreprinderii, Alexandru Ciutac – 6 ani de închisoare șefa Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional, șefa Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional Chișinău, Ala Țubari – 5 ani de închisoare.

Procuratura susține că inculpații au concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei „organizații criminale”, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Procurorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din venit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat.

În ce condiții aeroportul a revenit în gestiunea statului

Pe 23 noiembrie 2022 Curtea de Apel (CA) Chișinău a decis că Aeroportul Internațional Chișinău revine în gestiunea statului. Atunci, magistrații au examinat în ședință publică apelul declarat de compania „Avia Invest”, afiliată deputatului fugar Ilan Șor, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 21 februarie 2022, prin care a fost respinsă cererea companiei „Avia Invest” împotriva Agenției Proprietății Publice (APP) privind anularea rezoluțiunii contractului de concesiune a activelor aeroportului. Decizia primei instanțe a fost pronunțată de magistrata Ludmila Holeviţcaia, care activează în sistemul judecătoresc din 2008. În document se menționează că Avia Invest a admis „neexecutarea condițiilor contractuale privind prezentarea garanției de bună execuție”.

În decizia motivată a CA Chișinău, consultată de ZdG, se menționează faptul că pe 28 noiembrie 2019 și pe 22 ianuarie 2020 APP a atenționat compania „Avia Invest” asupra expirării termenului de acțiune a garanției de bună execuție a etapei II investiționale (31 decembrie 2019) și asupra obligativității prezentării unei noi garanții, însă Avia Invest nu și-a onorat obligațiile contractuale de prezentare a garanției de bună execuție în valoare de un milion de euro, cu termenul de valabilitate de 3 ani.